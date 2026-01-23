World Liberty Financial Spacecoin ile ortaklık kurdu

Spacecoin, Perşembe günü yayımladığı blog yazısında iki proje arasında token takası içeren bir ortaklık kurulduğunu duyurdu. Şirket, anlaşmanın mali detaylarını açıklamadı. İş birliği, geleneksel bankacılık sisteminin ulaşamadığı kesimlere finansal hizmet sunmayı hedefliyor.

UZAYDAN ÖDEME SİSTEMLERİ

World Liberty Financial kurucu ortağı Zak Folkman, "USD1, gerçek dünyada ödeme ve takas faaliyetlerini desteklemek için tasarlandı. Bu tür ortaklıklar, geleneksel finansal altyapının sınırlı olduğu ortamlarda ödemeleri, takası ve koordinasyonu araştırmaya odaklanıyor." dedi.

Spacecoin, alçak Dünya yörüngesinde uydu ağı geliştiriyor ve yakın zamanda üç uydu fırlattığını açıkladı. Proje, altyapısını karasal geniş bant hizmetlerine alternatif olarak konumlandırıyor ve merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı (DePIN) inşa ettiğini belirtiyor.

Bu ortaklık, World Liberty Financial'ın USD1 stablecoininin kullanım alanlarını genişletmeye yönelik hamlelerinin bir parçası. Proje, World Liberty Markets platformu üzerinden kripto kredi alanına girmiş ve USD1'i bir takas varlığı olarak konumlandırmaya çalışıyor. Piyasa verilerine göre geçen yıl piyasaya sürülen dolara endeksli stablecoin USD1'in piyasa değeri Perşembe itibarıyla yaklaşık 3,27 milyar dolara ulaştı.

World Liberty Financial uluslararası alanda da hareketliliğini sürdürüyor. Bu ayın başlarında Pakistan, Trump bağlantılı protokolün bir iştiraki ile USD1'in ödeme ve havale alanlarındaki potansiyel uygulamalarını araştırmak üzere mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, projenin bir ülke hükümetiyle kurduğu ilk ortaklık niteliği taşıyor.