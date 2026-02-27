World Liberty Financial, WLFI sahipleri için staking odaklı yeni yönetişim sistemi önerdi

World Liberty Financial (WLFI), çarşamba günü yönetişim forumunda yayımladığı teklifle topluluk katılımını derinleştirmeyi ve finansal değeri aracılardan uzun vadeli token sahiplerine yönlendirmeyi hedefliyor. Teklife göre kilidi açılmış WLFI tokenlerinin yönetişim hakkı kazanabilmesi için en az 180 gün süreyle stake edilmesi gerekecek. Kilitli token sahipleri ise staking yapmadan oy kullanmaya devam edebilecek.

Oy gücü, hem stake edilen miktarı hem de kalan kilit süresini dikkate alan bir karekök ağırlıklandırma modeliyle hesaplanacak. Bu mekanizmanın büyük yatırımcılar arasında aşırı güç yoğunlaşmasını önlemesi amaçlanıyor.

YÖNETIŞIM TEŞVİKLERİ VE GETİRİ YAPISI

Sistem, yönetişime katılımı ödüllendiren teşvikler de içeriyor. Kilit süreleri boyunca en az iki yönetişim oylamasına katılan stake sahipleri, WLFI hazinesinden finanse edilecek yıllık yüzde 2 hedef getirili bir taban ödül kazanacak. Proje ekibi, önerilen teşvikleri "WLFI'ın evriminde atılan en önemli adımlardan biri" olarak nitelendirdi.

WLFI, son 24 saatte yüzde 0,16 değer kazanarak 0,11 dolar seviyesinden işlem gördü. Tokenin piyasa değeri 3,2 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.