Worldcoin, World App için yüz tanıma teknolojisini test ediyor - Son Dakika
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Worldcoin, World App için yüz tanıma teknolojisini test ediyor

Worldcoin, World App için yüz tanıma teknolojisini test ediyor

Kripto para dünyasının öncü projelerinden Worldcoin, kullanıcı güvenliğini artırmak için yüz tanıma teknolojisini devreye sokuyor. World App dijital cüzdanı için geliştirilen bu özellik, çevrim içi işlemlerde güvenliği üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın da dahil olduğu proje, Blockchain ve yapay zeka teknolojilerini birleştiriyor.

19.09.2024 17:04
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Worldcoin, dijital kimlik doğrulama alanında devrim yaratacak bir adım atıyor. World App kullanıcıları için geliştirilen yüz tanıma teknolojisi, Blockchain tabanlı kimlik sistemlerinde yeni bir çağ başlatma potansiyeli taşıyor. Bu yenilikçi özellik, kullanıcıların çevrim içi işlemlerini daha güvenli hale getirirken, kişisel verilerin korunması konusunda da yeni standartlar belirliyor.

Blockchain Tabanlı Kimlik Doğrulamada Yeni Boyut

Worldcoin, kimlik doğrulama (proof-of-humanity) projesi kapsamında World App kullanıcıları için yüz tanıma teknolojisini test edeceğini duyurdu. Bu yeni özellik, başlangıçta seçili lokasyonlarda pilot uygulama olarak hayata geçirilecek.

Şirketin açıklamasına göre yüz tanıma özelliği "yalnızca World ID'sini bir orb cihazında doğrulayan kişinin" World App'e erişebilmesini sağlayan özel bir 1:1 yüz karşılaştırması sunuyor. Kullanıcıların çevrim içi alışverişler, finansal işlemler ve güvenli oturum açma uygulamaları gibi araçları kullanırken güvenliğini artırmak, güvenlik önleminin uygulanmasındaki amaç olarak gösteriliyor.

Worldcoin verilerine göre World App dijital cüzdanı şu anda dünya genelinde yaklaşık 15 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Bununla birlikte yaklaşık 6,7 milyon kullanıcı, Worldcoin'in iris tarama orb'larını kullanarak resmi olarak "kişiliklerini" doğrulamış durumda. Worldcoin, kişiliklerini kanıtlamak ve World ID oluşturmak için gözbebeklerini taratan kişilere WLD tokenları veriliyor.

Projenin arkasındaki ana geliştirici olan Tools For Humanity, OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından kurulan bir şirket. Bu bağlantı, projenin yapay zeka ve Blockchain teknolojilerini birleştirme potansiyelini ortaya koyuyor.

Yüz tanıma özelliğinin World App üzerinden kullanımı, şimdilik sadece belirli lokasyonlarda pilot uygulama olarak test edilecek. Bu adım, Worldcoin'in güvenlik ve kullanıcı doğrulama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor ve gelecekte daha geniş bir uygulama alanı bulabilir.

Bu gelişme, Blockchain tabanlı kimlik doğrulama sistemlerinin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yüz tanıma teknolojisinin kullanımı, dijital kimliklerin güvenliğini artırırken, kullanıcı gizliliği konusunda da yeni tartışmaları beraberinde getirebilir.

Worldcoin'in bu hamlesi, kripto dünyasında kullanıcı güvenliği ve kimlik doğrulama konularında yeni bir standart belirleme potansiyeli barındırıyor. Biyometrik verilerin kullanımı ve korunması konusundaki endişeler, projenin ilerleyen aşamalarında dikkatle ele alınması gereken konular arasında yer alıyor.

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Son Dakika Kripto Para Worldcoin, World App için yüz tanıma teknolojisini test ediyor - Son Dakika

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