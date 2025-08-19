Wyoming FRNT'yi ana ağda başlattı

Wyoming Stable Token Commission, ABD'de bir kamu kurumu tarafından ihraç edilen ilk tam rezervli stablecoini Frontier Stable Token (FRNT) adıyla ana ağda devreye aldığını duyurdu. Eyalet Valisi Mark Gordon, adımın eyaletin dijital varlık vizyonunu güçlendirdiğini belirtti.

Wyoming'den Visa Destekli FRNT Stablecoin Lansmanı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaleti, yedi farklı Blockchain ağında çalışan FRNT stablecoinini resmi olarak hayata geçirdi. Eyalet hükümeti tarafından yetkilendirilen Wyoming Stable Token Komisyonu, Frontier Stable Token adlı dijital varlığın ana ağ lansmanını gerçekleştirdi. Kısa vadeli ABD Hazine bonoları ve ABD doları ile desteklenen FRNT, yüzde 102 zorunlu rezerv oranıyla tam teminat altında bulunuyor.

Ethereum, Solana, Arbitrum, Avalanche, Polygon, Optimism ve Base blockchain ağlarında işlem görebilecek olan dijital varlık, düzenleyici engeller nedeniyle henüz genel kullanıma açılmadı. Wyoming Valisi Mark Gordon, eyaletlerinin 2016 yılından bu yana dijital varlık düzenlemeleri konusunda 45'ten fazla yasa çıkararak öncü rol oynadığını belirtti. Vali, yeni stablecoinin vatandaşlara ve işletmelere modern ve güvenli bir işlem aracı sunacağını vurguladı.

FRNT stablecoininin en dikkat çekici özelliklerinden biri Visa tarafından kabul edilmesi oldu. Kullanıcılar, dijital varlığı Apple Pay ve Google Pay gibi mobil ödeme sistemlerinde ve fiziksel kartlarda kullanabilecek. Wyoming merkezli kripto para borsası Kraken, önümüzdeki günlerde Solana Blockchain'i üzerinden FRNT alım satımını başlatacağını duyurdu.

Komisyonun yönetici direktörü Anthony Apollo, FRNT'nin devlet süreçlerini önemli ölçüde verimli hale getirebileceğini açıkladı. Apollo, satıcılara saniyeler içinde ödeme yapılmasından vergi iadelerinin blockchain üzerinde gerçekleştirilmesine kadar birçok imkânın sunulacağını ifade etti. Blockchain birlikte çalışabilirlik protokolü LayerZero ile yapılan iş birliği, stablecoinin farklı ağlar arasında sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

Wyoming Blockchain Sempozyumu'nda resmi lansmanın duyurulması beklenen FRNT, daha önce Wyoming Stable Token ve Wyoming Electronic Stable Token isimleriyle anılan dijital varlığın son hali olarak tanıtıldı. Komisyon, halka açılış tarihini ayrıca bildireceğini açıkladı.