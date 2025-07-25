xAI\'ın Grok modeli kripto destekli Kalshi\'ye entegre oldu

Yapay zeka ve Blockchain tabanlı tahmin piyasaları arasındaki iş birliği yeni bir boyut kazanıyor. xAI'ın geliştirdiği Grok, kullanıcılara gerçek zamanlı veri analizi, geçmiş oranlar ve son dakika gelişmeleri sunarak işlem tercihlerini destekleyecek.

Yapay Zeka Destekli Tahmin Dönemi Başlıyor

Bu hamle, hem xAI'ın yapay zeka modelini gerçek dünya koşullarında test etme fırsatı veriyor hem de Kalshi'nin rekabet gücünü pazar üstünlüğünü artırıyor. Platform Bitcoin (BTC), SOL, USDC ve WLD mevduatları kabul ediyor.

Kalshi, yatırımcıların gelecekteki olaylar üzerinde "evet" veya "hayır" kontratlarının hisselerini satın aldığı federal olarak düzenlemeye tabi, lisanslı bir tahmin piyasası işletiyor. Pozisyonlar doğruysa hisse başına 1 dolar, yanlışsa sıfır olarak sonuçlanıyor.

xAI, OpenAI'ın ChatGPT'sine rakip olarak konumlandırılan ve Musk'ın sahip olduğu X (eski adıyla Twitter) sosyal platformuna gömülü bir büyük dil modeli olan Grok'u geliştiriyor. Bu ortaklık, Washington'da olay kontratlarına perakende erişimin genişletilmesi konusundaki devam eden tartışmalar arasında gerçekleşiyor.