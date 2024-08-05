Xapo Bank Birleşik Krallık'ta kripto devrimi başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Xapo Bank Birleşik Krallık'ta kripto devrimi başlatıyor

Xapo Bank Birleşik Krallık\'ta kripto devrimi başlatıyor

Xapo Bank, Birleşik Krallık'ta kripto para birimleri üzerinden faiz kazandıran ilk banka oldu. Cebelitarık merkezli bankanın bu yeniliği, Birleşik Krallık'taki yatırımcılara Bitcoinleri üzerinden yüzde bir oranında faiz getirisi sunuyor. Müşteriler ayrıca Bitcoinlerini banka kartlarıyla harcayabilecek ve çeşitli yatırım seçeneklerine erişebilecekler.

05.08.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finans dünyasında yeni bir sayfa açıldı. Cebelitarık merkezli Xapo Bank, Birleşik Krallık'ta bankacılık lisansını alarak Bitcoin ve geleneksel para birimleri üzerinden faiz kazandırma hizmetini sunan ilk banka olma ünvanını elde etti. Bu cesur adım, kripto para dünyası ile geleneksel bankacılık arasında köprü kurma çabalarının somut bir örneği olarak dikkat çekerken, finans sektörünün geleceğine dair heyecan verici ipuçları sunuyor.

Birleşik Krallık'ta Kripto Para Sahipleri İçin Faiz İmkânı

Cebelitarık merkezli Xapo Bank, Birleşik Krallık'ta bankacılık lisansını alarak önemli bir ilke imza attı. Banka, bu hamleyle Bitcoin ve geleneksel para birimleri üzerinden faiz kazandırma hizmetini sunan ilk kurum olma ünvanını elde etti.

Bu gelişme, Cebelitarık kökenli şirketlerin Birleşik Krallık pazarına açılmasını kolaylaştıran yeni bir program sayesinde gerçekleşti. Söz konusu girişim, ülkenin önde gelen finans kurumları tarafından destekleniyor.

Xapo Bank'in sunduğu yenilikçi platform, Bitcoin yatırımcılarına yüzde 1 oranında getiri vaat ediyor. Banka, bu getirinin nasıl sağlanacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.

Müşteriler için sunulan hizmetler oldukça kapsamlı. Xapo'nun özel banka kartıyla Bitcoin harcama imkânı, Birleşik Krallık hesaplarına pound transferi, S&P 500 endeksine yatırım yapabilme, çeşitli kripto paralarını satın alma ve dolar hesapları üzerinden stablecoin işlemleri gerçekleştirme olanakları bulunuyor.

Birleşik Krallık'ta bankacılık lisansı elde etmek, fintech şirketleri için zorlu bir süreç olarak biliniyor. Örneğin, kripto dostu Revolut uygulaması da yakın zamanda bu izni almayı başarmıştı. Xapo Bank ise 2021'den bu yana Cebelitarık'ta faaliyet gösteriyordu ve şimdi Birleşik Krallık'ta tam yetkili banka statüsüne kavuştu.

Xapo Bank'in Üst Yöneticisi Seamus Rocca, bu gelişmeyi "Birleşik Krallık'ın yüksek standartlarını karşıladığımızın kanıtı" olarak nitelendirdi ve bölgedeki varlıklarını güçlendirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

2013'te kurulan Xapo Bank, zaman içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. Bitcoin cüzdanı olarak başlayan serüven önce elektronik para cüzdanına, ardından dijital odaklı bir bankaya evrildi. Banka, güvenlik konusunda da iddialı açıklamalarıyla biliniyor. Bu noktada Xapo Bank, ileri teknoloji kullanarak müşterilerinin 100 bin Euro'ya kadar olan dolar mevduatlarını güvence altına alıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Lightspark ile iş birliğine giden Xapo Bank, kullanıcılarına Lightning Network üzerinden Bitcoin işlemleri yapma imkanı da tanıdı.

Bu gelişmeler yaşanırken, Birleşik Krallık'ta kripto para düzenlemeleri de şekilleniyor. Eski Başbakan Rishi Sunak, ülkeyi Web3 merkezi yapma hedefiyle yeni düzenlemeler planlamıştı. Ancak, yeni hükümetin kripto politikası henüz netlik kazanmadı.

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), yatırımcıları koruma amacıyla bazı kısıtlamalar getirdi. Örneğin, perakende yatırımcılara yönelik türev ürünlerin satışı yasaklandı ve yeni reklam kuralları uygulamaya kondu. Buna rağmen, Mayıs ayında Londra Borsası'nda profesyonel yatırımcılar için kripto ETN'lerin (Exchange Traded Note) piyasaya sürülmesi, sektördeki ilerlemenin işareti olarak görülüyor.

Birleşik Krallık, Kripto Para, Bitcoin, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Xapo Bank Birleşik Krallık'ta kripto devrimi başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:39:11. #1.11#
SON DAKİKA: Xapo Bank Birleşik Krallık'ta kripto devrimi başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement