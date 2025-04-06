XRP alarm veriyor: Yatırımcılar endişeli - Son Dakika
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XRP alarm veriyor: Yatırımcılar endişeli

XRP alarm veriyor: Yatırımcılar endişeli

Kripto piyasasındaki satış baskısı altında XRP işlem hacmi yüzde 56 düşüşle 2,25 milyar dolara geriledi. 2 dolar kritik seviyesine yaklaşan XRP için düşüş eğilimli baş ve omuz formasyonu riski artarken, RSI 42 seviyesi teknik açıdan zayıflığa işaret ediyor. Alıcıların toparlanma için fiyatı 2,34 doların üzerine çekmesi gerekiyor.

06.04.2025 17:03
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Kripto piyasalarında devam eden satış baskısı altında XRP dikkat çekici bir hacim kaybı yaşıyor. Piyasa değerine göre dördüncü büyük kripto para olan XRP'nin 24 saatlik işlem hacmi yüzde 56 düşerek 2,25 milyar dolara gerilerken, fiyat 2 dolar kritik seviyesine yaklaştı. Teknik göstergeler ve formasyon riski, XRP'de kısa vadeli görünümün zayıfladığına işaret ediyor.

Kripto Piyasalarında Düşüş Dalgası XRP Fiyatını Baskılıyor

Piyasa genelinde satış baskısı devam ederken XRP'de işlem hacmi keskin düşüş gösterdi. CoinMarketCap verilerine göre, piyasa değerine göre dördüncü büyük kripto para birimi olan XRP'nin 24 saatlik işlem hacmi yüzde 56 oranında azalarak 2,25 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, genel kripto piyasalarındaki dalgalanmanın yatırımcı güvenini zedelemesiyle paralellik gösteriyor.

XRP işlem hacmindeki sert daralma, tüccarlar arasında temkinli yaklaşımın arttığına işaret ediyor. Piyasadaki belirsizlik ortamı nedeniyle çoğu yatırımcı pozisyon almaktan kaçınıyor. Kısa süre önce 2,17 dolara kadar yükselen XRP, satış baskısının geri dönmesiyle kazanımlarını korumakta zorlanıyor.

Kısa vadeli tüccarların ilgisindeki azalmayı yansıtan hacim düşüşü, XRP'nin bundan sonraki fiyat hareketine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, XRP'nin düşüş eğilimli baş ve omuz formasyonunu onaylamaması için kritik 2 dolar seviyesini koruması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kripto piyasası, pazar günü erken saatlerde yaşanan yeni satış dalgasıyla baskı altında kaldı. Tüccarların son yükselişten kâr realizasyonuna gitmesi ve geçtiğimiz haftaki makroekonomik gelişmelerin etkisiyle genel kripto piyasası değeri yüzde 1,04 düşüşle 2,65 trilyon dolara geriledi. XRP dahil olmak üzere kripto varlıklarının büyük çoğunluğu bu süreçte değer kaybetti.

XRP fiyatı şu anda 2 dolar sınırına yaklaşarak gün içi en düşük seviyesi olan 2,08 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, XRP'nin 3 Nisan'dan itibaren üç gün süren toparlanma hareketiyle 2,17 dolara ulaşmasının ardından gelen kâr satışlarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Haberin yazıldığı sırada XRP, son 24 saatte yüzde 1,67 değer kaybederek 2,09 dolar seviyesine gerilemiş durumda. Kripto para biriminin haftalık bazda kaybı ise yüzde 4,09 olarak ölçüldü.

Teknik göstergelerden RSI değerinin 42 seviyesinde olması, XRP'nin 2 doların altına düşme riskini artırıyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, düşüş eğilimli bir baş ve omuz formasyonu oluşabilir. XRP için günlük 200 günlük basit hareketli ortalama ile örtüşen 1,84 dolar seviyesi destek noktası olarak öne çıkıyor. Ancak bu desteğin kırılması halinde düşüşün 1,77 dolara ve ardından 1,27 dolara kadar uzaması mümkün.

Alıcılar, olası bir çöküşü engellemek için zorlu bir mücadele vermek zorunda. Fiyatın hızla 50 günlük basit hareketli ortalama olan 2,34 doların üzerine çıkması, 2,6 dolar ve üzerinde bir rahatlama rallisinin önünü açabilir.

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Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para XRP alarm veriyor: Yatırımcılar endişeli - Son Dakika

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