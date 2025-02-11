XRP ETF onayı için kritik tahmin

Kripto Para

XRP ETF yarışı hızlanıyor. Grayscale'in XRP Trust'ı ETF'ye dönüştürme planı, Nasdaq'ın CoinShares ile XRP ve Litecoin ETF'leri için harekete geçmesi ve CBOE'nin dört farklı varlık yöneticisiyle yaptığı başvurular, Wall Street dünyasında heyecan yaratıyor.

Finans Devleri XRP ETF Yarışında Öne Çıkıyor

Finans dünyasının önde gelen kurumları XRP tabanlı ETF ürünleri için hazırlıklarını tamamlıyor. Grayscale, mevcut XRP Trust yapısını ETF formatına dönüştürmeyi hedeflerken, Nasdaq platformu CoinShares'in XRP ve Litecoin ETF'lerinin listelenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. CBOE ise Canary, 21Shares, Bitwise ve WisdomTree olmak üzere dört farklı varlık yöneticisiyle XRP ETF başvurusunda bulundu.

XRP destekçisi avukatı Jeremy Hogan, sürecin detaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Hogan'a göre ETF onayı sürecinde asıl bekleme S-1 kayıt aşamasında yaşanacak. Bu sürecin 8 ila 12 ay arasında devam edebileceği öngörülüyor.

SEC'in Ripple ile devam eden davası bu süreci etkilemeyecek. Çünkü davanın kalan kısmı sadece borsalardaki belirli XRP satışlarına odaklanıyor. ETF onayları için kritik olan nokta, XRP'nin kendisinin bir menkul kıymet olmadığının netleşmesi olarak görülüyor.