XRP fonları haftaya rekorluk imza attı

08.04.2026 09:01
3 Nisan haftasında küresel kripto para yatırım ürünlerine 224 milyon dolar net giriş kaydedildi. XRP fonları 119,6 milyon dolarla girişlere liderlik ederken Ethereum ürünleri 52,8 milyon dolar net çıkışla geride kaldı.

CoinShares araştırma direktörü James Butterfill'in raporuna göre haftalık giriş, beş haftalık pozitif akış serisini kıran önceki haftanın 414 milyon dolarlık çıkışının ardından geldi. Butterfill, hafta ortasında beklenenden güçlü gelen perakende satış verisi ve şahinleşen yatırımcı beklentilerinin haftalık verinin son bölümünde küçük çaplı çıkışlara yol açtığını belirtti.

XRP fonları 119,6 milyon dolarla haftalık girişlerin öncüsü oldu. Bu rakam, varlık için Aralık 2025 ortasından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık seviyeye ulaştı. Yılbaşından bu yana XRP fonlarına giren para 159 milyon dolara ulaşırken bu miktar yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geliyor.

Bitcoin bazlı ürünler haftayı 107,3 milyon dolar net girişle kapattı. Bununla birlikte Nisan ayı kümülatif verisi 145 milyon dolar net çıkışa işaret ediyor. Butterfill, Short Bitcoin ürünlerinin 16 milyon dolar çekerek Kasım 2025 ortasından bu yana en yüksek haftalık akışa ulaştığını ve bu tablonun Bitcoin'e yönelik görüşlerdeki kutuplaşmayı yansıttığını aktardı.

KRİPTO FON GİRİŞLERİNDE AVRUPA ÖNE ÇIKTI

Bölgesel dağılımda aktivite ABD yerine Avrupa'da yoğunlaştı. İsviçre fonları 157,5 milyon dolarla tüm ülkeler arasında birinci sıraya yerleşti. Almanya 27,7 milyon dolar ve Kanada 11,2 milyon dolarla onu izlerken ABD 27,5 milyon dolarla üçüncü konuma geriledi.

Ethereum yatırım ürünleri hafta boyunca 52,8 milyon dolar net çıkış kaydetti. Butterfill, bu performansın Clarity Yasası çerçevesindeki olumsuz gelişmeler de dahil olmak üzere son dönemin gündeminden beslendiğini aktardı. Solana fonları ise 34,9 milyon dolar giriş çekerek yılbaşından bu yana yönetim altındaki varlıklarının yüzde 10'una ulaştı.

Kripto Para, Son Dakika

