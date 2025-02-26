XRP için kritik dönemeç: düşüş sonlandı mı yoksa sürecek mi?

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Kripto para piyasasındaki son dalgalanmalar XRP yatırımcılarını da tedirgin ediyor. 3,00 doların üzerindeki seviyelerden hızla değer kaybeden XRP, 100 EMA seviyesinde geçici bir soluklanma yaşıyor. Tarihsel veriler bu seviyenin genellikle kalıcı bir dip olmaktan ziyade geçici bir konsolidasyon noktası olarak işlev gördüğünü gösteriyor. Bu kritik seviyede piyasa katılımcıları, hacim değişimlerini ve genel duyarlılığı yakından takip ediyor.

Teknik Göstergeler XRP İçin Kritik Eşiği İşaret Ediyor

EMA verisi, önemli bir fiyat düzeltmesinin ardından XRP'ye destek sağladı. Bu durum, dijital varlığın son dönemdeki düşüşünde önemli bir dönüm noktasını gösteriyor. 3,00 doların üzerindeki son yüksek seviyelerinden bu yana, XRP son bir günde değerinin yüzde 2'sinden fazlasını kaybetti.

Şu anda 2,27 dolar seviyesinde işlem gören XRP, önemli bir yükselen trend çizgisini kırdı. Bu durum, pazar dinamiklerinde olası bir değişikliği gösteriyor. Geçmiş verilere bakıldığında, 100 EMA seviyesi bir tersine dönüş için sağlam bir temelden daha ziyade geçici bir destek seviyesi olarak işlev görüyor.

XRP dahil birçok kripto para birimi, bir sonraki büyük hamlelerini yapmadan önce, genellikle bu hareketli ortalama etrafında kısa süreli konsolidasyonlar geçirir. Satış baskısı hala devam ettiğinden, alıcılar müdahale etmezse, daha fazla düşüş olasılığı hala yüksek seyrediyor.

Boğa koşusu senaryosunda, XRP 100 EMA üzerinde dengelenirse ve yeni alım ilgisi görürse, 2,50-2,75 dolar aralığını geri kazanmaya çalışabilir. 2,75 doların üzerine çıkış, boğa momentumunu geri getirecek ve olası bir toparlanmayı gösterecektir.