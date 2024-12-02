XRP neden yükseliyor?

Kripto Para

Yatırımcılar Trump döneminde kripto para dünyası için daha olumlu bir düzenleyici ortam öngörüyor. Bu beklenti Bitcoin'in (BTC) 99.645 dolarlık rekorunun ardından XRP'yi de yukarı çekti. Ripple'ın RLUSD stablecoin projesinin onay sürecinin son aşamaya gelmesi de token değerinin artmasında etkili oldu.

XRP Yatırımcılarını 2025'te Neler Bekliyor?

Kripto para piyasası Trump'ın seçim zaferinin ardından önemli bir hareketlilik kazandı. 1 Aralık'ta XRP, piyasa değerinde önce Solana'yı ardından USDT'yi geride bıraktı.

Eski CFTC Başkanı Chris Giancarlo yaptığı açıklamada SEC'in Ripple davasını düşürmesi gerektiğini belirtti. Consensys CEO'su Joe Lubin de kripto şirketleri ve SEC arasındaki hukuki mücadelelerin Trump yönetimi altında çözüme kavuşabileceğini ifade etti.

New York Finansal Hizmetler Departmanı'nın (NYDFS) RLUSD stablecoin projesini onay vermesi tahmin ediliyor. Düzenleyici kurumun stablecoini önümüzdeki günlerde onaylaması ve 4 Aralık'a kadar ürün lansmanının gerçekleşmesi muhtemel gibi gözüküyor. Ripple, ağustos ayında RLUSD'yi sınır ötesi ödemeler çözümünde kullanacağını duyurmuştu.