XRP neden yükseliyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

XRP neden yükseliyor?

XRP neden yükseliyor?

Ripple'ın XRP'si 2024'te en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, Donald Trump'ın başkan seçilmesi ve SEC davasının olumlu gelişmeleriyle desteklendi. RLUSD stablecoin projesinin yakında piyasaya sürülecek olması da XRP'nin değerini artırdı. Piyasa değerinde Solana ve Tether'ı (USDT) geride bırakan XRP, kripto para piyasasında üçüncü sıraya oturdu.

02.12.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırımcılar Trump döneminde kripto para dünyası için daha olumlu bir düzenleyici ortam öngörüyor. Bu beklenti Bitcoin'in (BTC) 99.645 dolarlık rekorunun ardından XRP'yi de yukarı çekti. Ripple'ın RLUSD stablecoin projesinin onay sürecinin son aşamaya gelmesi de token değerinin artmasında etkili oldu.

XRP Yatırımcılarını 2025'te Neler Bekliyor?

Kripto para piyasası Trump'ın seçim zaferinin ardından önemli bir hareketlilik kazandı. 1 Aralık'ta XRP, piyasa değerinde önce Solana'yı ardından USDT'yi geride bıraktı.

Eski CFTC Başkanı Chris Giancarlo yaptığı açıklamada SEC'in Ripple davasını düşürmesi gerektiğini belirtti. Consensys CEO'su Joe Lubin de kripto şirketleri ve SEC arasındaki hukuki mücadelelerin Trump yönetimi altında çözüme kavuşabileceğini ifade etti.

New York Finansal Hizmetler Departmanı'nın (NYDFS) RLUSD stablecoin projesini onay vermesi tahmin ediliyor. Düzenleyici kurumun stablecoini önümüzdeki günlerde onaylaması ve 4 Aralık'a kadar ürün lansmanının gerçekleşmesi muhtemel gibi gözüküyor. Ripple, ağustos ayında RLUSD'yi sınır ötesi ödemeler çözümünde kullanacağını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para XRP neden yükseliyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
18:57 Canlı anlatım Maçta tek gol var Canlı anlatım! Maçta tek gol var
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
07:49 Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad’ın elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı
07:32 MasterChef’te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 20:42:41. #1.12#
SON DAKİKA: XRP neden yükseliyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.