XRP\'nin yükselmesi için tek şart var! XRP için 2025 tahminleri

Kripto Para

XRP, piyasada oldukça çalkantılı bir dönemden geçiyor. Son 24 saatte yüzde 5,6 değer kaybederek 2,06 dolardan işlem görüyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 46 altında olan XRP, ilk 10 kripto para birimi arasında en kötü performans gösterenlerden biri.

Ancak, bazı işaretler trendin iyileşebileceğini gösteriyor. XRP'nin mevcut fiyatındaki piyasa değeri 118 milyar dolar, bu da 1 Kasım'daki 28 milyar dolarlık seviyeden büyük bir ilerleme. Analistler, kısa vadeli bir toparlanmayı işaret edebilecek yükseliş ayrışmaları olduğuna dikkat çekiyor. Eğer XRP, Bitcoin'e kıyasla geçmişteki piyasa değeri oranını yeniden yakalayabilirse, değerinde ciddi bir artış yaşanabilir.

XRP'NİN TARİHSEL PERFORMANSI VE RIPPLE DAVASI

XRP, tüm zamanların en yüksek piyasa değerine 3 Aralık 2024'te ulaştı ve fiyatı 2,9 dolara çıkarak son yedi yılın zirvesini gördü. Bu tarihten önce ise XRP'nin zirve piyasa değeri, Ocak 2018'de 128,5 milyar dolar olmuş ve bu, Bitcoin'in 260,05 milyar dolarlık piyasa değerinin yüzde 49,4'üne denk gelmişti.

Yıllar boyunca XRP'nin fiyat dalgalanmalarına birçok faktör etki etti. Bunlar arasında, SEC'in Aralık 2020'de Ripple'a karşı açtığı dava ve XRP'nin 2020/2021 boğa sezonunda yeni bir zirve belirleyememesi bulunuyor.

2024 yılına girildiğinde, XRP'nin piyasa değeri 33 milyar dolara kadar gerilemiş ve Bitcoin'in 838 milyar dolarlık piyasa değerinin sadece yüzde 3,9'una denk gelmişti. Bugün ise XRP, Bitcoin'in 1,93 trilyon dolarlık piyasa değerinin yüzde 6,8'ini temsil ediyor. Bu artış önemli olsa da, 2018'deki yüzde 49,4 oranından hala oldukça uzakta.

XRP BİTCOİN'DEN NASIL ETKİLENİR?

Piyasa analistleri, XRP'nin 2018'deki Bitcoin piyasa değeri oranını yeniden yakalaması durumunda potansiyelini değerlendiriyor. Eğer XRP, Bitcoin'in şu anki 1,93 trilyon dolarlık piyasa değerinin yüzde 49,4'üne ulaşırsa, piyasa değeri 953 milyar dolara yükselebilir.

XRP'nin dolaşımdaki 57,25 milyar token arzı göz önüne alındığında, bu değer, token başına 16,6 dolarlık bir fiyata denk geliyor. Bu da mevcut fiyata göre yüzde 621 oranında bir artış anlamına geliyor. Bu projeksiyon, piyasa uzmanı EGRAG'ın analizleriyle de örtüşüyor. Uzman, Lineer Regresyon yöntemiyle 16 doları XRP'nin kilit fiyat hedeflerinden biri olarak belirlemişti.

Tarihsel eğilimler, XRP yatırımcıları için umut verici bir tablo çizebilir. Analistler, XRP'nin geçmişteki hareketleri yansıtan bir rota izlediğini düşünüyor.

RIPPLE DAVASI VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Ripple'a karşı SEC tarafından açılan dava, XRP için merkezi bir sorun olmaya devam ediyor. Ripple'ın hukuk ekibi, 15 Ocak 2025'teki SEC temyiz başvuru süresinin, Hakim Analisa Torres'in XRP'nin bir menkul kıymet olmadığına dair kararını değiştirmeyeceğini savunuyor.

Bu iyimserliğe ek olarak, SEC'in başına geçmesi beklenen Paul Atkins gibi kripto yanlısı liderlerin, davanın geri çekilmesi veya uzlaşma yönünde hareket edebileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu tür gelişmelerin XRP'nin yeni zirveleri kırmasına yardımcı olabileceğini öngörüyor.

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