XRP'nin yükselmesi için tek şart var! XRP için 2025 tahminleri - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

XRP'nin yükselmesi için tek şart var! XRP için 2025 tahminleri

XRP\'nin yükselmesi için tek şart var! XRP için 2025 tahminleri

XRP özellikle Ripple davası dolayısıyla yeni yılda da gündemde yer alacak. Popüler altcoin'in gidişatı merak edilirken analistler XRP'nin yükselmesi için tek bir şart olduğunu ileri sürüyor. Biz de sizler için XRP 2025 güncel tahminlerini bir araya getirdik.

30.12.2024 16:08  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

XRP, piyasada oldukça çalkantılı bir dönemden geçiyor. Son 24 saatte yüzde 5,6 değer kaybederek 2,06 dolardan işlem görüyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 46 altında olan XRP, ilk 10 kripto para birimi arasında en kötü performans gösterenlerden biri.

Ancak, bazı işaretler trendin iyileşebileceğini gösteriyor. XRP'nin mevcut fiyatındaki piyasa değeri 118 milyar dolar, bu da 1 Kasım'daki 28 milyar dolarlık seviyeden büyük bir ilerleme. Analistler, kısa vadeli bir toparlanmayı işaret edebilecek yükseliş ayrışmaları olduğuna dikkat çekiyor. Eğer XRP, Bitcoin'e kıyasla geçmişteki piyasa değeri oranını yeniden yakalayabilirse, değerinde ciddi bir artış yaşanabilir.

XRP'NİN TARİHSEL PERFORMANSI VE RIPPLE DAVASI

XRP, tüm zamanların en yüksek piyasa değerine 3 Aralık 2024'te ulaştı ve fiyatı 2,9 dolara çıkarak son yedi yılın zirvesini gördü. Bu tarihten önce ise XRP'nin zirve piyasa değeri, Ocak 2018'de 128,5 milyar dolar olmuş ve bu, Bitcoin'in 260,05 milyar dolarlık piyasa değerinin yüzde 49,4'üne denk gelmişti.

Yıllar boyunca XRP'nin fiyat dalgalanmalarına birçok faktör etki etti. Bunlar arasında, SEC'in Aralık 2020'de Ripple'a karşı açtığı dava ve XRP'nin 2020/2021 boğa sezonunda yeni bir zirve belirleyememesi bulunuyor.

2024 yılına girildiğinde, XRP'nin piyasa değeri 33 milyar dolara kadar gerilemiş ve Bitcoin'in 838 milyar dolarlık piyasa değerinin sadece yüzde 3,9'una denk gelmişti. Bugün ise XRP, Bitcoin'in 1,93 trilyon dolarlık piyasa değerinin yüzde 6,8'ini temsil ediyor. Bu artış önemli olsa da, 2018'deki yüzde 49,4 oranından hala oldukça uzakta.

XRP BİTCOİN'DEN NASIL ETKİLENİR?

Piyasa analistleri, XRP'nin 2018'deki Bitcoin piyasa değeri oranını yeniden yakalaması durumunda potansiyelini değerlendiriyor. Eğer XRP, Bitcoin'in şu anki 1,93 trilyon dolarlık piyasa değerinin yüzde 49,4'üne ulaşırsa, piyasa değeri 953 milyar dolara yükselebilir.

XRP'nin dolaşımdaki 57,25 milyar token arzı göz önüne alındığında, bu değer, token başına 16,6 dolarlık bir fiyata denk geliyor. Bu da mevcut fiyata göre yüzde 621 oranında bir artış anlamına geliyor. Bu projeksiyon, piyasa uzmanı EGRAG'ın analizleriyle de örtüşüyor. Uzman, Lineer Regresyon yöntemiyle 16 doları XRP'nin kilit fiyat hedeflerinden biri olarak belirlemişti.

Tarihsel eğilimler, XRP yatırımcıları için umut verici bir tablo çizebilir. Analistler, XRP'nin geçmişteki hareketleri yansıtan bir rota izlediğini düşünüyor.

RIPPLE DAVASI VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Ripple'a karşı SEC tarafından açılan dava, XRP için merkezi bir sorun olmaya devam ediyor. Ripple'ın hukuk ekibi, 15 Ocak 2025'teki SEC temyiz başvuru süresinin, Hakim Analisa Torres'in XRP'nin bir menkul kıymet olmadığına dair kararını değiştirmeyeceğini savunuyor.

Bu iyimserliğe ek olarak, SEC'in başına geçmesi beklenen Paul Atkins gibi kripto yanlısı liderlerin, davanın geri çekilmesi veya uzlaşma yönünde hareket edebileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu tür gelişmelerin XRP'nin yeni zirveleri kırmasına yardımcı olabileceğini öngörüyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para XRP'nin yükselmesi için tek şart var! XRP için 2025 tahminleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:38:37. #1.11#
SON DAKİKA: XRP'nin yükselmesi için tek şart var! XRP için 2025 tahminleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.