XRP piyasa değerinde USDT\'yi geride bıraktı

Kripto Para

XRP'nin yükselişi birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle hızlandı. Donald Trump'ın seçim zaferi ve kripto dostu politika beklentileri, spot XRP ETF başvuruları ve Ripple Labs'in yeni stablecoin projesi RLUSD, bu yükselişin arkasındaki temel etkenler olarak öne çıkıyor.

MiCA Düzenlemeleri Stablecoin Sektörünü Yeniden Şekillendiriyor

Kripto para piyasasındaki son gelişmeler, XRP'nin önemli bir atılım yaptığını gösteriyor. XRP'nin piyasa değeri 138,98 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, son 14 günde yüzde 17'lik bir artışı yansıtıyor.

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi, stablecoin pazarında önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. USDT, 30 Aralık'tan bu yana piyasa değerinde 1,6 milyar dolarlık bir düşüş yaşadı. Coinbase Europe'un USDT'yi listeden çıkarma kararı, bu düşüşü hızlandıran faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Ripple Labs'in yeni girişimi RLUSD, şirketin ekosistemini genişletme stratejisinin önemli bir parçasını. RLUSD'nin 2025'in başlarında Ripple Payments'a entegre edilmesi planlanıyor.