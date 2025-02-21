XRP sahipleri için beklenen tarih açıklandı

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Grayscale'in XRP ETF başvurusu, federal kayıtlara işlendi ve U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) bu ürünle ilgili kararını 18 Ekim'e kadar vermek zorunda. Bu tarihe kadar yapılacak açıklamalar, XRP sahipleri için büyük bir heyecan kaynağı olabilir. Son gelişmeler, XRP ETF'lerinin onaylanma olasılığını önemli ölçüde artırdı.

XRP ETF SEC Onayı İçin Geri Sayım Başladı! Onaylanma İhtimali Hiç Bu Kadar Yüksek Olmadı

ABD'nin resmi yayın organı Federal Register, Grayscale'in XRP ETF başvurusunu yayımladı. Bu gelişmeyle birlikte, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) önünde kritik bir takvim belirdi. Düzenleyici kurum, söz konusu yeni yatırım aracını değerlendirmek için 18 Ekim tarihine kadar süreye sahip.

Sektör kaynaklarına göre, SEC'in XRP ETF konusundaki olumlu yaklaşımı dikkat çekiyor. Kurumun daha önce onayladığı benzer ürünler göz önüne alındığında, piyasa analistleri 2025 yılında bu tür bir ürünün onaylanma olasılığını yüzde 81 olarak öngörüyor.

Kripto para piyasalarındaki ETF hareketliliği sadece XRP ile sınırlı değil. Haftanın başında önde gelen varlık yönetim şirketlerinden Grayscale, VanEck, Canary Capital ve Bitwise'ın Solana ETF başvuruları da Federal Register'da yerini aldı. SEC'in bu başvurularla ilgili kararını 16 Ekim tarihinden önce açıklaması bekleniyor.