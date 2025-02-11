XRP, Solana ve Litecoin ETF'lerinin onaylanma olasılığı yüksek - Son Dakika
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Kripto Para

XRP, Solana ve Litecoin ETF'lerinin onaylanma olasılığı yüksek

XRP, Solana ve Litecoin ETF\'lerinin onaylanma olasılığı yüksek

ETF analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas, XRP, Solana, Dogecoin ve Litecoin için spot ETF başvurularının onaylanma olasılığının yüksek olduğunu açıkladı. Litecoin ETF'leri yüzde 90 onay şansıyla başı çekerken, Trump yönetiminin kripto dostu politikaları sektöre yeni bir ivme kazandırıyor. Dogecoin ürünleri yüzde 75, Solana ve XRP ETF'leri sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 65 onay şansına sahip.

11.02.2025 11:54
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Kripto para piyasalarında yeni bir sayfa açılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle kripto varlıklara yönelik düzenleyici yaklaşım önemli bir değişim gösteriyor. Spot Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF'lerinin onaylanmasının ardından, altcoin ETF'leri için yapılan başvurular umut vadediyor.

Trump Yönetimi Kripto ETF Düzenlemelerinde Yeni Bir Sayfa Açılıyor

Bloomberg ETF analistleri, değerlendirmelerini X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştı. Seyffart ve Balchunas'a göre Canary Capital ve Grayscale'in Litecoin ETF başvuruları en yüksek onay şansına sahip durumda.

Trump yönetiminin kripto varlıklara yönelik olumlu yaklaşımı sektörde yeni fırsatlar yaratıyor. SEC Komisyon Üyesi Hester Peirce'ın başkanlığındaki kripto görev gücü, 2025 sonuna kadar düzenleyici çerçeveyi netleştirmeyi hedefliyor.

Geçen hafta Cboe BZX Exchange'in XRP spot ETF'leri için yaptığı başvurular dikkat çekiyor. Seyffart, XRP ile ilgili devam eden SEC davalarının çözümlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Kripto sektörü için tarihi bir dönüm noktası olabilecek bu gelişmeler, kurumsal yatırımcıların ilgisini artırabilir. Analistler, onay süreçlerinin tipik ETF başvuru sürecini takip edeceğini belirtiyor.

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Son Dakika Kripto Para XRP, Solana ve Litecoin ETF'lerinin onaylanma olasılığı yüksek - Son Dakika

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