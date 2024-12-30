XRP son iki haftada yüzde 13 değer kaybı yaşadı - Son Dakika
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Kripto Para

XRP son iki haftada yüzde 13 değer kaybı yaşadı

XRP son iki haftada yüzde 13 değer kaybı yaşadı

XRP son 24 saatte yüzde 5,1'lik keskin düşüşle 2,07 dolar seviyesine geriledi. Kripto para birimi, son iki haftada yüzde 13,7 değer kaybederken, küresel kripto para piyasası yüzde 2,8 düşüşle 3,43 trilyon dolara düştü.

30.12.2024 17:03
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Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 18 Aralık'taki açıklamaları sonrası güçlenen dolar, XRP başta olmak üzere kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor. Yılbaşından bu yana yüzde 233,65 getiri sağlayan XRP'nin son dönemdeki performansı, yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Doların Güçlenmesi XRP ve Kripto Para Varlıkları Baskılıyor

XRP'nin piyasa değeri 118,68 milyar dolar seviyesine gerilerken, 24 saatlik işlem hacmi 4,65 milyar dolar olarak kaydedildi. Bitcoin (BTC) yüzde 1,3 düşüşle 93.652'den işlem görürken, Ethereum (ETH) yüzde 0,8 değer kazandı. Küresel pazarda toplam işlem hacmi 123,37 milyar dolara erişti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 18 Aralık'taki açıklamaları, kripto para piyasalarında dalgalanma yarattı. Powell'ın 2025'te faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceğini belirtmesi, doların güvenli liman olarak öne çıkmasına neden oldu.

DXY veya ABD Dolar Endeksi'ndeki keskin yükseliş, kripto para varlıklarının değer kaybetmesinde önemli rol oynuyor. XRP'nin beş günlük grafiği, Noel döneminde belirgin bir aşağı yönlü hareket sergiliyor. 25 Aralık'tan itibaren satış baskısı artarken, toparlanma belirtileri henüz gözlenmiyor.

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Son Dakika Kripto Para XRP son iki haftada yüzde 13 değer kaybı yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: XRP son iki haftada yüzde 13 değer kaybı yaşadı - Son Dakika
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