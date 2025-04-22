XRP yatırım ürünleri Bitcoin ve Ethereum fonlarını geride bıraktı

Varlık yöneticisi CoinShares'in son raporuna göre küresel kripto yatırım ürünlerinde karışık duyguların hakim olduğu bir hafta yaşandı. Haftaya küçük girişlerle başlayan piyasa, beklenenden güçlü ABD perakende satış rakamlarının açıklanmasının ardından 146 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Araştırma Başkanı James Butterfill, bu durumu "toparlanma belirtileri gösteren karışık yatırımcı duyguları" olarak değerlendirdi.

XRP Yatırım Ürünleri Haftalık Performansta Zirveye Yükseldi

XRP tabanlı yatırım ürünleri, baskın eğilimden farklı olarak hem Bitcoin hem de Ethereum muadillerinden daha iyi performans sergiledi. Bu performans, XRP'nin son yedi gündeki hafif fiyat düşüşüne rağmen gerçekleşti.

Geçen hafta Kaiko'daki analistler, üstün piyasa likiditesini ve kaldıraçlı yatırım ürünlerinin lansmanını, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından ABD'de spot ETF onayında XRP'yi diğer varlıkların önüne konumlandıran faktörler olarak değerlendirdi.

Öte yandan, Ethereum yatırım ürünleri geçen hafta 26,7 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, küresel Bitcoin fonlarından 6 milyon dolar çıktı.

CoinShares Araştırma Başkanı Butterfill, kısa Bitcoin yatırım ürünlerinin de 1,2 milyon dolarlık çıkış kaydettiğini belirtti. Bu durum, toplam yönetim altındaki varlıkların yüzde 40'ını temsil eden 36 milyon dolarlık toplam çıkışla 7. haftayı işaretliyor.

Trend değişikliği, İsviçre merkezli kripto yatırım ürünlerinin net girişlere öncülük etmesiyle de yansıtıldı. İsviçre 43,7 milyon dolar çekerken, bunu sırasıyla 22,3 milyon dolar ve 9,4 milyon dolar ile Almanya ve Kanada takip etti.

Genellikle genel küresel akış yönünde baskın pazar olan ABD merkezli fonlar, Trump'ın gümrük tarifesi karmaşası küresel piyasalar üzerinde ağırlık oluşturmaya devam ederken, haftalık net 71 milyon dolarlık çıkışa düştü.

Son günlerde Bitcoin ve daha geniş kripto piyasası geleneksel piyasalardan olası bir ayrışma sinyalleri verdi. Bitcoin ve kripto piyasası geçen hafta ve Pazartesi gününe kadar altınla birlikte yukarı yönlü hareket ederken, Nasdaq ve S&P 500 kayıplar kaydetmeye devam etti.

Altın, son bir haftada yüzde 8 artış elde ederek Salı sabahı ons başına yaklaşık 3.500 dolar ile kısa süreliğine tüm zamanların en yüksek seviyesine erişti.

Hashdex Küresel Piyasa İçgörüleri Başkanı Gerry O'Shea, "Bitcoin'in performansı, daha fazla yatırımcının onu hisse senetlerinden bağımsız performans gösterebilen ve belirsizlik dönemlerinde riskten kaçınma varlığı olarak hareket edebilen bir tür 'dijital altın' olarak görmeye alışıyor olabileceğini gösteriyor." şeklinde açıkladı.