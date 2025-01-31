XRP yatırımcılarına ETF müjdesi yaklaşıyor

Kripto Para

Kripto para dünyasında ETF dönüşümleri hız kazanıyor. NYSE Arca'nın yaptığı başvuru, SEC'in Ocak 2024'te Bitcoin ETF'lerini ve ardından Ethereum ETF'lerini onaylamasının ardından geldi. Yeni yönetim altında SEC'in kriptoya daha dostane yaklaşması beklenirken, Dogecoin ve Trump'ın memecoininden Litecoin ve Solana'ya kadar çeşitli kripto varlıkları için ETF yarışı devam ediyor.

Wall Street XRP Yatırımcılarına Kapılarını Açıyor

Grayscale XRP yatırım fonunun ETF'ye dönüşüm süreci, kripto para piyasasındaki önemli gelişmelerden biri olarak dikkat çekiyor.Fon, başvuru tarihi itibarıyla dünyanın en büyük XRP yatırım fonları arasında yer alıyor. 19b-4 başvurusu, spot kripto ETF'si önermenin iki aşamalı sürecinin ikinci kısmını oluşturuyor.



SEC'in kabul etmesi durumunda başvuru ABD Resmi Gazetesinde yayımlanacak ve kurumun değerlendirme süreci başlayacak. BNY Mellon Asset Servicing'in transfer acentesi olarak görev yapacağı dönüşüm, yatırımcılara XRP'ye daha kolay ve güvenli erişim sağlayacak. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisini artırabilir.