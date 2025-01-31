XRP yatırımcılarına ETF müjdesi yaklaşıyor - Son Dakika
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Kripto Para

XRP yatırımcılarına ETF müjdesi yaklaşıyor

XRP yatırımcılarına ETF müjdesi yaklaşıyor

New York Stock Exchange'in yan kuruluşu NYSE Arca, Grayscale'in yatırım fonunu spot ETF'ye dönüştürmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Coinbase Custody Trust Company saklayıcı olarak hizmet verecek. 16,1 milyon dolar değerindeki varlık fonu, yatırımcılara doğrudan XRP satın almanın maliyeti ve karmaşıklığı olmadan yatırım imkanı sunuyor.

31.01.2025 13:40
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Kripto para dünyasında ETF dönüşümleri hız kazanıyor. NYSE Arca'nın yaptığı başvuru, SEC'in Ocak 2024'te Bitcoin ETF'lerini ve ardından Ethereum ETF'lerini onaylamasının ardından geldi. Yeni yönetim altında SEC'in kriptoya daha dostane yaklaşması beklenirken, Dogecoin ve Trump'ın memecoininden Litecoin ve Solana'ya kadar çeşitli kripto varlıkları için ETF yarışı devam ediyor.

Wall Street XRP Yatırımcılarına Kapılarını Açıyor

Grayscale XRP yatırım fonunun ETF'ye dönüşüm süreci, kripto para piyasasındaki önemli gelişmelerden biri olarak dikkat çekiyor.Fon, başvuru tarihi itibarıyla dünyanın en büyük XRP yatırım fonları arasında yer alıyor. 19b-4 başvurusu, spot kripto ETF'si önermenin iki aşamalı sürecinin ikinci kısmını oluşturuyor.

SEC'in kabul etmesi durumunda başvuru ABD Resmi Gazetesinde yayımlanacak ve kurumun değerlendirme süreci başlayacak. BNY Mellon Asset Servicing'in transfer acentesi olarak görev yapacağı dönüşüm, yatırımcılara XRP'ye daha kolay ve güvenli erişim sağlayacak. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisini artırabilir.

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Son Dakika Kripto Para XRP yatırımcılarına ETF müjdesi yaklaşıyor - Son Dakika

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