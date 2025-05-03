Yaklaşan ABD-Çin görüşmeleri Bitcoin fiyatını belirleyecek - Son Dakika
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Kripto Para

Yaklaşan ABD-Çin görüşmeleri Bitcoin fiyatını belirleyecek

Yaklaşan ABD-Çin görüşmeleri Bitcoin fiyatını belirleyecek

Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine dönüşü, olası yaz resesyonu tahminleriyle tehlikeye giriyor. Analistler, mayıs ayındaki ABD-Çin tarife müzakerelerinin sonucunun kripto paralar dahil küresel risk varlıklarına olan yatırımcı iştahını belirleyeceğini belirtiyor. Uzmanlar, müzakerelerin başarısızlığının ekonomik durgunluğa yol açabileceği konusunda uyarıyor.

03.05.2025 12:26
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Uluslararası piyasalar ekonomik daralma tehdidiyle karşı karşıyayken, kripto para piyasasının geleceği de soru işaretleriyle dolu. Apollo Global Management uzmanlarının yaz aylarında resesyon öngörüsü, Bitcoin'in son dönemdeki toparlanmasına gölge düşürüyor.

Ekonomik Durgunluk Endişeleri Bitcoin Yükselişini Tehdit Ediyor

Apollo Global Management değerlendirmesi, 2020'den bu yana kazanç görünümünde en keskin düşüşe işaret ediyor. Kripto istihbarat platformu Nansen'in baş araştırma analisti Aurelie Barthere, gümrük görüşmelerindeki ilerlemenin potansiyel bir ekonomik krizi ve Bitcoin'in fiyat yörüngesini etkileyen en önemli faktör olabileceğini belirtiyor.

Mayıs ayı, Çin sevkiyatlarının ABD kıyılarına ulaştığında ve otomobil parçaları ile 800 dolar altı sevkiyatlar gibi bazı tarife kategorilerindeki istisnalar sona erdiğinde kritik olarak görülüyor. Barthere, görüşmelerin olmamasının ekonomik durgunluğa ve Bitcoin için "çift haneli kayıplara" yol açabileceğini dile getiriyor.

Ancak, piyasa gözlemcisi bu senaryonun en az olası durum olduğunu çünkü ne Çin'in ne de ABD'nin "ikili ticarette bir kesintiye ekonomik çıkarı olmadığının" altını çiziyor. Eğer tarife gerilimleri mayıs ayında hafiflerse Bitcoin büyük olasılıkla tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test edecek.

Bu gelişmeler yaşanırken stratejist Anndy Lian, Bitcoin'in resesyon sürecinde başlangıçta hisse senetleri gibi risk varlıklarıyla birlikte düşebileceğini ancak 2020 resesyonu sonrası toparlanma verilerinin, özellikle enflasyona karşı bir koruma olarak görülürse, tekrar yükselebileceğini savunuyor.

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Son Dakika Kripto Para Yaklaşan ABD-Çin görüşmeleri Bitcoin fiyatını belirleyecek - Son Dakika

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