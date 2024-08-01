Yaklaşan ABD seçimleri Bitcoin tedirginliğini artırıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Yaklaşan ABD seçimleri Bitcoin tedirginliğini artırıyor

Yaklaşan ABD seçimleri Bitcoin tedirginliğini artırıyor

ABD seçimlerinde Kamala Harris'in öne geçmesi, kripto para piyasalarında endişe yaratıyor. Analistler, Harris yönetiminin sıkı düzenlemeler getireceği tahmininde bulunuyor. Bu durumun, Bitcoin fiyatlarını olumsuz etkileyebileceği ve yatırımcıları zor bir döneme sokabileceği düşünülüyor.

01.08.2024 20:09
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Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri, kripto para piyasasında endişe dalgalarına yol açıyor. Kamala Harris'in olası zaferi, Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için sıkı düzenleme korkusunu beraberinde getiriyor. Analistler, seçim sonuçlarının kripto dünyasını derinden etkileyebileceğini öngörürken, yatırımcılar tedirgin bir bekleyişe girdi.

Harris'in Yükselişi Bitcoin İçin Belirsizlik Yaratıyor

Kasım ayında gerçekleşecek ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, kripto para piyasasında endişeler artıyor. Kamala Harris'in olası zaferi, Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için soru işaretleri yaratıyor.

Dijital varlık platformu YouHodler analisti Ruslan Lienkha, konu hakkında yaptığı açıklamada Harris'in seçilmesi durumunda kripto düzenlemelerinin sıkılaşabileceğini belirtti. Lienkha, "Demokrat bir yönetimin, özellikle de Harris'in liderliğinde, SEC aracılığıyla piyasaya daha fazla müdahale etmesi muhtemel. Bu da Bitcoin fiyatlarını olumsuz etkileyebilir." dedi.

Son anketler, Harris'in dört kritik eyalette Trump'ı geride bıraktığını gösteriyor. Polymarket platformunda Harris'in kazanma ihtimali yüzde 44'e yükselirken, PredictIt'te yüzde 52 ile favori konumda. Ancak Polymarket'te Trump hala yüzde 55'lik bir oranla öne çıkıyor.

Öte yandan, QCP Capital'in analistleri farklı bir senaryoya dikkat çekiyor. Trump'ın zaferi halinde, ABD'nin Bitcoin rezervi oluşturma fikrinin gündeme gelebileceğini ve bunun global kripto piyasasını derinden etkileyebileceğini öne sürüyorlar.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Bitcoin son dönemde dalgalı bir seyir izliyor. Piyasa verilerine göre lider kripto para birimi Bitcoin son günlerde yüzde 2,8 değer kaybederek 64.684 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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