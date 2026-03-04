Yapay zeka modelleri değer saklama aracı olarak Bitcoin ve ödemeler için stablecoin tercih ediyor - Son Dakika
Yapay zeka modelleri değer saklama aracı olarak Bitcoin ve ödemeler için stablecoin tercih ediyor

04.03.2026 15:07
Bitcoin Policy Institute'un yayımladığı yeni bir araştırmaya göre önde gelen yapay zeka modelleri finansal senaryolarda geleneksel itibari para birimleri yerine değer saklama aracı olarak Bitcoin'i, günlük ödemelerde ise stablecoin varlıklarını tercih ediyor.

Bitcoin Policy Institute tarafından yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre altı büyük geliştiriciye ait yapay zeka modelleri finansal senaryolarda net bir tercih ortaya koydu. Açık uçlu sorularla test edilen modeller, uzun vadeli değer saklama aracı olarak istikrarlı bir şekilde Bitcoin'i seçti. Günlük ödemeler ve ticari işlemler için ise yapay zeka sistemlerinin öncelikli tercihi stablecoin varlıklarından yana oldu.

Araştırma kapsamında Anthropic, DeepSeek, Google, MiniMax, OpenAI ve xAI tarafından geliştirilen toplam 36 farklı model incelendi. Modellerden herhangi bir para birimi önerilmeyen toplam 9.072 senaryoda değer saklama, hesap birimi, değişim aracı ve takas işlevleri üzerine kararlar almaları istendi. Elde edilen verilere göre Bitcoin yüzde 48,3 oranıyla en çok seçilen finansal araç olurken, onu yüzde 33,2 ile stablecoin varlıkları takip etti. Geleneksel itibari para birimlerinin tercih edilme oranı ise yüzde 8,9 seviyesinde kaldı.

UZUN VADELİ KORUMADA BİTCOİN TERCİHİ GÜÇLENİYOR

Uzun vadeli değer korumasına odaklanan senaryolarda yapay zeka modellerinin Bitcoin tercihi yüzde 79,1 gibi belirgin bir orana ulaştı. Bu kategoride stablecoin varlıkları yüzde 6,7 ile ikinci sırada yer alırken, itibari paralar yüzde 6 oranında tercih edildi. Modellerin geliştiricilerine göre de önemli farklılıklar gözlemlendi. Anthropic modelleri ortalama yüzde 68 oranında Bitcoin'i seçerken, bu oran OpenAI modellerinde ortalama yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti.

Hizmetler, mikro ödemeler ve sınır ötesi transferleri içeren ödeme senaryolarında ise stablecoin ekosistemi yüzde 53,2 ile liderliği üstlendi. BPI araştırmacıları, yapay zeka modellerinin herhangi bir yönlendirme olmadan tasarruf için Bitcoin ve harcama için stablecoin şeklinde iki kademeli bir sisteme yöneldiğini belirtti. Araştırma sonuçları, yapay zeka ajanlarının ekonomik özerklik kazandıkça bu tercihlerin doğrudan politika uygulamaları üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor.

