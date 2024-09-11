Yapay zeka tokenlara Apple desteği

Kripto Para

Kripto para ekosistemi, Apple'ın yapay zeka hamlesinin etkisiyle çalkalandı. Teknoloji devinin AI odaklı yenilikleri, Blockchain projelerinin geleceğine dair beklentileri yükseltti. Internet Computer Protocol (ICP) ve Fetch.AI (FET) gibi yapay zeka ile ilişkili tokenlar, yatırımcıların gözdesi haline geldi. Bu gelişme, kripto dünyasının teknoloji devleriyle nasıl etkileşime gireceğine dair yeni sorular doğurdu ve AI ile Blockchain teknolojilerinin yakınsamasına işaret etti.

Apple Intelligence Yapay Zeka Tokenlarını Ateşledi

Apple'ın hafta başındaki etkinliğinde tanıttığı yapay zeka özellikleri, kripto para piyasasında domino etkisi yarattı. Yeni iPhone modellerine gelecek AI yetenekleri, Blockchain teknolojisini kullanan projelere olan ilgiyi artırdı. Bu gelişme, kripto piyasasında AI tokenlarının yükselişe geçmesine neden olurken, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi ana akım kripto paralar geriledi.

Verilere göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para arasında yer alan Internet Computer Protocol'ün (ICP) tokenı, son 24 saatte yüzde 10'luk artışla en iyi performans gösteren token oldu. Yapay zeka odaklı merkeziyetsiz Blockchain platformu olan Artificial Superintelligence Alliance'ın (eski adıyla Fetch.AI) FET tokenı da yüzde 5'lik artışla dikkat çekti. Daha küçük ölçekli tokenlar arasında ise ChartAI'nin EYE tokenı yüzde 50'lik artışla öne çıktı.

Apple'ın "Apple Intelligence" adını verdiği girişim, iOS 18.1 güncellemesi ve sonrasında kullanıma sunulacak olan yazma araçları, daha akıllı Siri yanıtları ve gelişmiş fotoğraf ve video düzenleme özellikleri gibi AI özelliklerini içeriyor. Bu girişimin en önemli özelliği, geliştiricilere cihaz üzerinde çalışan yapay zeka modelleri kullanarak uygulama geliştirme imkanı sunan bir yazılım geliştirme kiti (SDK) olması. Bu kit, Private Cloud Compute'un güvenlik ve gizlilik özelliklerinden de yararlanma imkanı tanıyor.

Etkinlikte kripto para veya Blockchain'den bahsedilmemesine rağmen piyasa katılımcıları Apple Intelligence'ın yapay zeka ile ilgili tüm alanları, Blockchain projeleri de dahil olmak üzere olumlu etkileyeceğine inanıyor. Graph Protocol mühendisi Pranav Maheshwari, X platformunda yaptığı açıklamada "Şu anda herkes telefonlardaki Apple Intelligence'ı konuşuyor, yakında sıra kripto paralara gelecek. İnsanlar telefonlarında bütünleşmiş Blockchain ve kripto ödemeleri isteyecek. Bu değişimi izleyin. Yavaşça, sonra birdenbire gerçekleşecek." dedi.

Bu gelişmeler, yapay zeka ve Blockchain teknolojilerinin yakınsamasının, kripto para piyasasında yeni fırsatlar ve inovasyonlar doğurabileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde, teknoloji devlerinin AI hamleleri ve bunların kripto dünyası üzerindeki etkileri yakından takip edilecek gibi görünüyor.

Kripto para piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcıların ve analistlerin dikkatini çekiyor. Yapay zeka odaklı projelerin öne çıkması, Blockchain teknolojisinin geleceğine dair yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, AI ve kripto entegrasyonunun, finansal işlemlerden akıllı sözleşmelere, veri analizinden güvenliğe kadar birçok alanda devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

Apple'ın yapay zeka atılımı, kripto para dünyasında beklenmedik bir hareketlilik oluşturdu. Bu gelişme, teknoloji devlerinin AI hamlelerinin kripto ekosistemi üzerindeki potansiyel etkilerini gösterdi. Önümüzdeki dönemde, yapay zeka ve Blockchain teknolojilerinin entegrasyonunun, dijital varlık piyasasını nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.