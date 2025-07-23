Yapay zeka ve ödeme sistemleri kripto para benimsenmesini hızlandıracak - Son Dakika
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Kripto Para

Yapay zeka ve ödeme sistemleri kripto para benimsenmesini hızlandıracak

23.07.2025 15:22
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Reown ve YouGov tarafından hazırlanan yeni rapor, 2025'te kripto para adaptasyonunu yapay zeka ve ödemelerin yönlendireceğini ortaya koyuyor. Anket verileri, kullanım ve sahiplik trendlerindeki değişimi gözler önüne seriyor.

Kripto para dünyasında 2025 yılına dair beklentileri şekillendiren yeni bir rapor, adaptasyonun merkezine yapay zeka ve ödemeleri yerleştirdi. Reown ile YouGov'un binden fazla kullanıcıyla yaptığı kapsamlı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 37'si bu iki teknolojiyi geleceğin en önemli itici gücü olarak görüyor. Bu sonuçlar, piyasanın spekülatif alım satımdan gerçek dünya kullanım alanlarına doğru evrildiğinin güçlü bir sinyali olarak değerlendiriliyor.

Yapay Zeka ve Ödemeler Kripto Kullanımını Yaygınlaştıracak

Sektör kaynaklarına göre yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 37'si, 2025'te kripto para benimsenmesini en çok hızlandıracak unsurlar olarak yapay zekâ ve ödeme çözümlerini gösterdi. Araştırmaya Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'tan bini aşkın aktif kripto kullanıcısı katıldı.

Kripto ile yapılan ödemelerde son bir yılda dikkat çekici bir büyüme yaşandı. Ankete göre katılımcıların yüzde 34'ü aktif olarak kripto ödeme çözümlerini kullanıyor. Bu oran, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları olan "farming" (kripto varlıklarla getiri sağlama) ve "staking" (kripto varlıkları kilitleyerek kazanç elde etme) işlemlerini geride bırakırken kripto para alım-satımı ise hâlâ ilk sıradaki popülerliğini koruyor.

Katılımcıların yüzde 27'si, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde en baskın zincir üstü (onchain) deneyimin ödeme işlemleri olacağını düşünüyor. Bu gelişme, kripto paraların gerçek dünyadaki faydasının artacağı yönünde güçlü bir beklenti yaratıyor.

Reown şirketinin CEO'su Jess Houlgrave, yapay zekâ ile ödeme çözümlerinin, kripto paraları daha güvenilir ve kullanışlı hale getirmek için farklı ancak birbirini tamamlayan rollere sahip olduğunu belirtti. Houlgrave, yapay zekânın kişiselleştirme, dolandırıcılık tespiti ve müşteri desteği gibi alanlarda önemli iyileştirmeler sunduğunu aynı zamanda geliştiriciler için otomasyon ve denetim süreçlerini hızlandırdığını ifade etti.

Rapora göre kripto ödemeleri artık yalnızca bir demo özelliği olmaktan çıktı ve gerçek hayatın parçası haline geldi. Özellikle havale işlemleri ve serbest çalışan ödemeleri gibi alanlarda kripto paralar giderek daha fazla kullanılıyor.

Sektör analizlerine göre, kripto para alım-satımı hâlâ en çok tercih edilen zincir üstü işlem olarak öne çıkarken, ödemeler de ikinci sıraya yükselmiş durumda. Katılımcıların yüzde 14'ü ise gelecekte ödemeler alanında daha fazla yenilik beklediklerini belirtti. Yapay zekâ destekli yeni nesil ödeme altyapıları ve stablecoin kullanımındaki artış da bu eğilimi destekliyor.

Kripto sahipliği açısından bakıldığında ise kullanıcıların yüzde 63'ü Bitcoin, yüzde 48'i Ethereum bulunduruyor. Stablecoin sahipliği yüzde 38'e yükselirken, bu oran Solana sahipliğini (yüzde 37) geride bıraktı. Özellikle 18-34 yaş grubunda stablecoin kullanımı yüzde 51'e kadar çıkarken, 45 yaş üzeri kullanıcılar arasında bu oran daha düşük seyrediyor.

Sektör raporları, kullanıcıların farklı platform ve cüzdanlarda tuttukları varlıklarla sorunsuzca işlem yapmak istediklerini gösteriyor. Çoklu zincir desteği ve bütünleşik kullanıcı deneyimi, önümüzdeki dönemde kripto ekosisteminde öne çıkacak başlıca trendler arasında yer alıyor.

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Son Dakika Kripto Para Yapay zeka ve ödeme sistemleri kripto para benimsenmesini hızlandıracak - Son Dakika

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