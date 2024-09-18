Yapay zekanın geleceği Blockchain teknolojisine bağlı - Son Dakika
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Yapay zekanın geleceği Blockchain teknolojisine bağlı

Yapay zekanın geleceği Blockchain teknolojisine bağlı

0G Labs CEO'su Michael Heinrich, yapay zeka sistemlerinin Blockchain teknolojisiyle entegre edilmemesi durumunda ciddi riskler oluşturabileceğini vurguluyor. Heinrich, merkezi yapay zeka (AI) sistemlerinin tehlikelerine dikkat çekerek, Blockchain tabanlı merkezi olmayan yönetişimin önemini vurguluyor. Bu yaklaşımın AI sistemlerini daha şeffaf ve hesap verebilir hale getireceğini savunuyor.

18.09.2024 15:35
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Yapay zeka teknolojisinin hızla geliştiği günümüzde, bu ilerlemenin güvenli ve kontrollü bir şekilde gerçekleşmesi büyük önem taşıyor. 0G Labs'ın CEO'su Michael Heinrich, AI sistemlerinin Blockchain teknolojisiyle entegre edilmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Heinrich, merkezi AI sistemlerinin potansiyel tehlikelerine dikkat çekerek, Blockchain tabanlı merkezi olmayan yönetişimin AI güvenliği ve şeffaflığı için hayati rol oynayabileceğini belirtti.

AI Güvenliği Blockchain İle Sağlanabilir

Michael Heinrich, yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişiminin beraberinde getirdiği risklere dikkat çekiyor. Özellikle merkezi AI sistemlerinin, insan müdahalesi olmadan evrilme potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor. Heinrich "Risk şu ki, bir noktada bu hiper-akıllı AI sitemleri artık insanlara ihtiyaç duymadıklarını fark edebilirler. Bunu kendimiz çok daha iyi yönetebiliriz diye düşünebilirler." diyerek esiyle endişelerini dile getirdi.

Bu olasılığın önüne geçmek için Heinrich, Blockchain teknolojisinin AI sistemleriyle entegrasyonunu öneriyor. Blockchain'in sağlayacağı merkezi olmayan yönetişim modelinin, AI sistemlerini daha şeffaf ve hesap verebilir hale getireceğini öne sürüyor. CEO "Merkezi olmayan AI ile tüm bunlar hakkında görünürlük elde ediyorsunuz. Böylece, otomatize edilebilecek bu büyük sosyal şeylere sahip olduğunuzda, bir şeyin gerçekten yapıldığını bağımsız olarak doğrulayabilirsiniz." dedi.

Heinrich'in öngörüsü sadece teorik bir öneri değil. 0G Labs, bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için somut adımlar atıyor. Şirket, yakın zamanda 35 milyon dolarlık bir ön tohum finansmanı turunu başarıyla tamamladı. Bu finansman, zincir üstü AI çözümü geliştirmek için kullanılacak.

0G Labs'ın hedefi "sisteme bolluk inşa etmek" olarak tanımlanıyor. Heinrich, buna ulaşmanın tek yolunun Blockchain kullanımı olduğuna inandıklarını dile getiriyor. Bu yaklaşım, AI sistemlerinin gelişimini daha güvenli ve kontrollü bir çerçeveye oturtuyor.

Blockchain teknolojisinin AI sistemlerine entegrasyonu, sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda verimliliği artırma potansiyeli açısından da önem taşıyor. Heinrich, bu entegrasyonun lojistik, idari sistemler ve diğer otomatikleştirilmiş sektörlerde önemli sonuçlar doğurabileceğini tahmin ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Yapay zekanın geleceği Blockchain teknolojisine bağlı - Son Dakika

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