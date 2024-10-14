Yasal sorunlarla boğuşan Telegram ofis açma kararını açıkladı - Son Dakika
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Kripto Para

Yasal sorunlarla boğuşan Telegram ofis açma kararını açıkladı

Yasal sorunlarla boğuşan Telegram ofis açma kararını açıkladı

Ülkemizde de sıkça kullanılan kripto dostu anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, yasal sorunlarla boğuşurken ofis açma hamlelerine hız verdi. Yapılan son açıklamaya göre Telegram, Kazakistan'da yerel ofis açma kararı aldı. Bu hamle Telegram'ın içerik denetimini güçlendirme ve yasal düzenlemelere uyum sağlama amacı taşıyor.

14.10.2024 14:42
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TON Blockchain ağının da geliştiricisi olan popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, Kazakistan'da yerel ofis açma kararı alarak dijital güvenlik alanında önemli bir adım attı. Bu hamle, ülkedeki içerik denetimini güçlendirme ve yasal düzenlemelere uyum sağlama amacını taşıyor. Kazakistan Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın duyurduğu bu gelişme, Telegram'ın bölgedeki etkisini artırırken, global ölçekte uyumluluk stratejisinin de bir parçası olarak görülüyor.

Yerel Ofis, Global Uyum: Telegram Cephesinden Kazakistan Hamlesi

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, Kazakistan'da önemli bir adım attı. Şirket, ülkede yerel bir ofis açma ve yasal düzenlemelere uyum sağlama kararı aldığını duyurdu. Bu gelişme, Kazakistan Dijital Kalkınma, Yenilikler ve Havacılık ve Uzay Sanayi Bakanlığı tarafından gün içinde kamuoyuna açıklandı.

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre Telegram'ın ülkede resmi bir temsilcilik kurması, platformun içerik denetimini güçlendirmesine olanak sağlayacak. Bakan Zhaslan Madiyev, bu hamlenin Telegram üzerindeki kontrolü artırmada kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un paylaştığı veriler, uygulamanın Kazakistan'daki popülerliğini gözler önüne seriyor. Durov'a göre ülkede her ay 12,5 milyon kullanıcı Telegram'ı aktif olarak kullanıyor ve bu rakam geçen yıla kıyasla yüzde 25'lik bir artış göstermiş durumda.

Bu gelişme, Kazak hükümetinin dijital güvenlik ve yasadışı içerikle mücadele konusunda attığı adımlarla paralellik gösteriyor. Yakın zamanda ABD Ticaret Odası ve önde gelen teknoloji şirketleriyle bir araya gelen Kazak yetkililer, dolandırıcılık ve veri güvenliği gibi konuları masaya yatırdı. Bu toplantılarda özellikle sosyal medya platformlarındaki sahte hesaplarla mücadele konusu ön plana çıktı.

Bakan Madiyev, Telegram ile sürekli iş birliği içinde olduklarını ve yasa dışı içeriklerin hızla kaldırılması için çalıştıklarını belirtti. Kazakistan'daki yasalar, Telegram gibi büyük internet platformlarının ülkede bir temsilci bulundurmasını zorunlu kılıyor.

Öte yandan Telegram'ın bu kararı, şirketin Fransa'da karşılaştığı yasal sorunlarla aynı döneme denk geldi. Fransız yetkililerin Ağustos ayında Durov'a yönelik suçlamalarının ardından, Telegram yasadışı faaliyetlerle mücadele için çabalarını artıracağını duyurmuştu.

Telegram'ın Kazakistan'daki ofis açma kararı, şirketin global ölçekte uyumluluk stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ülkemizde de çeşitli eleştirilerin merkezinde olan Telegram'ın ülkemizde de benzer adımları atması bekleniyor.

Kripto Para, Blockchain, Kazakistan, Telegram, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Yasal sorunlarla boğuşan Telegram ofis açma kararını açıkladı - Son Dakika

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