Yatırım devi açıkladı: İşte Bitcoin\'in altını geçeceği tarih

ARK Invest araştırma analisti David Puell tarafından yayımlanan rapor, şirketin daha önce Şubat ayında açıkladığı tahminleri yukarı yönlü revize ettiğini gösteriyor. Yeni tahminler, Bitcoin'in toplam adreslenebilir pazarı (TAM), penetrasyon oranı ve arz programı üzerine modellenirken, kripto para biriminin finansal pazarlardaki rolünü de detaylandırıyor.

ARK Invest: Bitcoin 2030'da 49,2 Trilyon Dolarlık Piyasa Değeri Ulaşabilir

Yenilenen tahminlerde ARK Invest, Bitcoin için "ayı" ve "temel" senaryolarını sırasıyla 300.000 dolardan 500.000 dolara ve 710.000 dolardan 1,2 milyon dolara yükseltti. "Boğa" senaryosunda ise hedef, 1,5 milyon dolardan 2,4 milyon dolara güncellendi.

En iyimser senaryo olan 2,4 milyon dolarlık Bitcoin fiyatı, kripto para biriminin toplam piyasa değerini 49,2 trilyon dolara taşıyacak bir rakam. Bu değerleme, ABD ve Çin'in mevcut gayri safi yurtiçi hasılalarının toplamından daha büyük bir ekonomik hacme işaret ediyor.

Puell, kurumsal yatırımların boğa senaryosuna en büyük katkıyı sağladığını vurguladı. Bitcoin'in en iyi senaryoda 200 trilyon dolarlık finansal pazarda (altın hariç) yüzde 6,5'lik bir penetrasyon oranı yakalayabileceğini tahmin eden analist, dijital altın olarak kabulünün de yüksek tahmine büyük katkı sağlayacağını öngörüyor.

Bitcoin'in gelişmekte olan pazarlarda bir "güvenli liman" haline gelmesi, ARK'ın 2,4 milyon dolarlık boğa senaryosu tahmininde üçüncü büyük etken olarak öne çıkıyor. Puell, bu kullanım durumunun sermaye birikimi için en büyük potansiyele sahip olduğunu, Bitcoin'in gelişmekte olan ülkelerde serveti enflasyondan ve değer kaybından koruma yeteneğine dikkat çekiyor.

ARK'ın tahminleri gerçekleşirse, Bitcoin'in dünyanın en büyük varlığı olan ve şu anda 22,5 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip altını geçmesi mümkün görünüyor. Ancak en tutucu tahminler bile Bitcoin'in 2030 yılına kadar yıllık yüzde 32 ve yüzde 53'lük bileşik büyüme oranları gerektiriyor.

Rapor, Bitcoin'in 2025 yılındaki 75.160 dolarlık dip seviyesinden toparlanarak 94.000 dolar bandına yükseldiğini ve Trump yönetiminin bir Stratejik Bitcoin Rezervi kurduğunu da belirtiyor.