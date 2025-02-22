Yatırım devi staking destekli Solana ETF\'si için SEC\'e başvurdu

Kripto Para

Franklin Templeton'ın yayımlanan kayıt beyanında, önerilen Solana ETF'sinin staking faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerin fon için gelir olarak değerlendirileceği belirtildi. Cboe BZX Exchange'de listelenmesi planlanan ETF için saklayıcı kuruluş olarak Coinbase Custody Trust Company, LLC seçildi.

Franklin Templeton Solana ETF'sine Staking Özelliği Ekliyor

Kripto dostu bir yönetime geçiş sürecinde, birçok firma spot Solana ETF'si için yarışıyor. Eski ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in kripto konusundaki temkinli tutumuna rağmen Grayscale'in spot Bitcoin (BTC) ETF'leri davasının ardından düzenleyici kurum bu ürünleri onayladı. Kısa süre sonra Ethereum (ETH) ETF'leri de onay aldı.

Firmalar staking konusunu görüşmek için SEC ile bir araya geliyor. Kurumun yeni oluşturulan kripto görev gücü, geçen hafta Jito Labs ve Multicoin Capital ile borsa yatırım ürünlerinde staking olasılığını değerlendirdi.

SEC'in kripto yaklaşımı değişirken, Senatörler Cynthia Lummis, Kirsten Gillibrand ve Ron Wyden, kurumdan staking konusundaki pozisyonunu netleştirmesini talep eden bir mektup gönderdi. Senatörler, ETF'lerde staking'e izin verilmemesinin Blockchain teknolojisinin güvenliğini zayıflattığını vurguladı.

Lummis, Senato Bankacılık Komitesi'nin dijital varlık odaklı panelinde gelecek hafta "Dijital Varlıklar için İki Partili Yasal Çerçevelerin Keşfi" başlıklı bir oturum düzenleyecek.