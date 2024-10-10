Yatırım devinden milyonlarca dolarlık kripto ve yapay zeka fonu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Yatırım devinden milyonlarca dolarlık kripto ve yapay zeka fonu

Yatırım devinden milyonlarca dolarlık kripto ve yapay zeka fonu

ABD merkezli yatırım devi VanEck, erken aşama kripto ve yapay zeka projelerine destek olmak için 30 milyon dolarlık bir fon kurdu. VanEck Ventures adı verilen yeni fon, fintech alanındaki dönüştürücü fırsatları değerlendiriyor. Fonun, sektöre yön verecek başlangıçlara büyük bir ivme kazandırması bekleniyor.

10.10.2024 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VanEck, kripto para ve yapay zeka başlangıç projelerini desteklemek üzere 30 milyon dolarlık bir fon başlattı. Bu yeni girişim, fintech ve tokenize varlıklar gibi alanlarda yenilikçi çözümlere yatırım yapmayı hedefliyor. Şirketin bu stratejik adımı, sektördeki yıkıcı potansiyeli maksimize etmeyi amaçlıyor.

VanEck Yenilikçi Projelere Milyonlarca Dolarlık Yatırım Yapıyor

Finans sektörünün önde gelen isimlerinden VanEck, kripto para ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösterecek yeni bir girişim sermayesi fonunu hayata geçirdi. VanEck Ventures adıyla kurulan 30 milyon dolarlık fon, özellikle fintech, kripto para ve yapay zeka sektörlerindeki yenilikçi projelere destek olmayı hedefliyor.

Kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre VanEck Ventures, tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlere odaklanacak. Fonun ilgi alanları arasında tokenize varlıklar, internet tabanlı finansal pazarlar ve tokenize sermaye piyasaları yer alıyor. Bununla birlikte stablecoinler ve ödeme sistemleri de fonun radarında bulunuyor.

Fonun yönetim kadrosunda dikkat çeken isimler var. Circle Ventures'ın eski başkanı Wyatt Lonergan ve kurumsal gelişim başkanı Juan Lopez, VanEck Ventures'ın dümenine geçti. İkili, daha önce Circle Ventures bünyesinde 50 milyon doların üzerinde yatırıma imza atmıştı.

Lonergan, stablecoin projelerine yönelik ilgilerini açıklarken, bu teknolojinin gelecekte "açık kaynaklı bir bankacılık katmanı" olma potansiyeline vurgu yaptı. Lopez ise stablecoinlerin son yıllardaki gelişimine dikkat çekerek, "Linux benzeri bir entegrasyon sunmanın yanı sıra kesintisiz ve büyük ölçekli değer saklama ve transfer imkanı sağladığını gördük." ifadelerini kullandı.

VanEck Ventures, 500 bin ila 1 milyon dolar arasında değişen tutarlarda 25 ila 35 yatırım yapmayı planlıyor. Şirket şimdiden dört gizli yatırım gerçekleştirmiş durumda. Fonun sermayesinin yaklaşık üçte ikisi dış yatırımcılardan sağlandı. Öz sermaye yatırımlarının yanı sıra, projelere bağlı tokenlar karşılığında şirketlerden hisse alma stratejisi de gündemde.

VanEck'in CEO'su Jan van Eck, şirketin yatırım felsefesini açıklarken, "Dönüştürücü fırsatlara uzun vadeli bakmak her zaman önceliğimiz oldu. Bu yeni fon, finansın geleceğini şekillendireceğine inandığımız fintech alanındaki yenilikçi şirketlere odaklanacak." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Yatırım devinden milyonlarca dolarlık kripto ve yapay zeka fonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
21:18 Tartışma yaratacak karar Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi
15:00 Discord’da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt Discord'da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt
14:45 Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz
14:40 Icardi ve Wanda Nara’dan gece yarısı skandal paylaşım Icardi ve Wanda Nara'dan gece yarısı skandal paylaşım
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:31 Endonezya’da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı Endonezya'da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı
14:27 Ne umutlarla gelmişti 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe’den gidiyor Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor
14:20 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor
14:17 Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 10:28:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yatırım devinden milyonlarca dolarlık kripto ve yapay zeka fonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.