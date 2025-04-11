Yatırım devinin kripto ETF\'leri milyarlarca dolarlık yatırım aldı

Toplam 11,6 trilyon dolarlık varlığı yöneten BlackRock, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde dijital varlık borsa yatırım fonlarına (ETF) 3 milyar dolar net giriş kaydettiğini duyurdu. Bu gelişme, özellikle Bitcoin ETF piyasasında yaşanan likidasyonlara rağmen yatırımcı ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor.

2021'den Bu Yana En İyi Başlangıç

BlackRock, 2025'in ilk çeyrek sonuçlarına göre toplam 84 milyar dolarlık net giriş kaydetti ve yönetimi altındaki varlıkları yıllık bazda yüzde 3 oranında büyüdü. Firmanın verilerine bakıldığında iShares borsa yatırım fonlarına yönelik rekor düzeyde ilgi devam etti ve bu fonlara 107 milyar dolarlık bir net giriş gerçekleşti. Bu girişlerin 3 milyar dolarlık kısmı dijital varlık ürünlerinde yoğunlaşarak toplam ETF akışının yaklaşık yüzde 2,8'ini oluşturdu.

Konuya yakın kaynaklar, dijital varlıkların şirketin genel iş hacmi içinde hâlâ küçük bir paya sahip olduğuna işaret etse de 3 milyar dolarlık girişin piyasanın kripto destekli ETF'lere yönelik ilgisinin korunduğunu gösterdiğini belirtti. Nitekim bu varlıkların 2025'in ilk çeyreği sonunda BlackRock'ın 11,6 trilyon dolarlık toplam portföyünün yüzde 0,5'lik dilimini temsil ettiği ifade edildi. Dijital varlıklardan elde edilen baz ücretin firma gelirinde henüz sınırlı yer tuttuğu görülürken, özel piyasa girişlerinin de çeyrek boyunca 9,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği öğrenildi.

BlackRock CEO'su Larry Fink, şirketin baz ücret gelirlerinde 2021'den bu yana en iyi ilk çeyrek başlangıcını yaptığını dile getirdi. Fink, yatırımcıların piyasa ve politika dinamiklerini yönetmelerine yardım ederken uzun vadeli büyüme fırsatlarına rehberlik etmenin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, net girişler 2024'ün son çeyreğindeki 281 milyar dolardan 2025'in ilk çeyreğinde 84 milyar dolara gerileyerek yüzde 70 düşüş gösterdi. Buna rağmen, şirketin dijital varlık fonlarına kaydedilen 3 milyar dolarlık yeni girişin kripto piyasasına yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğünü kanıtladığı ifade edildi.

Diğer taraftan, bazı rakip kuruluşların yılın başlarında Bitcoin ETF'lerinde büyük çıkışlar gördüğü ancak BlackRock'ın bu süreçte kripto varlık akışını artırmayı başardığı aktarıldı. Sektör uzmanlarına göre, bu gelişme kurumların kripto paralara karşı ihtiyatlı yaklaşımını değiştirmeye başladığını ve alternatif yatırım kanallarına ilginin arttığını gösteriyor.