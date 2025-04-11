Yatırım devinin kripto ETF'leri milyarlarca dolarlık yatırım aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Yatırım devinin kripto ETF'leri milyarlarca dolarlık yatırım aldı

Yatırım devinin kripto ETF\'leri milyarlarca dolarlık yatırım aldı

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, 2025'in ilk çeyreğinde dijital varlık odaklı borsa yatırım fonlarına (ETF) 3 milyar dolarlık net giriş bildirdi. Bu rakam, firmanın toplam ETF girişlerinin yüzde 2,8'ini oluşturdu ve yatırımcıların kripto destekli ürünlere ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

11.04.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplam 11,6 trilyon dolarlık varlığı yöneten BlackRock, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde dijital varlık borsa yatırım fonlarına (ETF) 3 milyar dolar net giriş kaydettiğini duyurdu. Bu gelişme, özellikle Bitcoin ETF piyasasında yaşanan likidasyonlara rağmen yatırımcı ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor.

2021'den Bu Yana En İyi Başlangıç

BlackRock, 2025'in ilk çeyrek sonuçlarına göre toplam 84 milyar dolarlık net giriş kaydetti ve yönetimi altındaki varlıkları yıllık bazda yüzde 3 oranında büyüdü. Firmanın verilerine bakıldığında iShares borsa yatırım fonlarına yönelik rekor düzeyde ilgi devam etti ve bu fonlara 107 milyar dolarlık bir net giriş gerçekleşti. Bu girişlerin 3 milyar dolarlık kısmı dijital varlık ürünlerinde yoğunlaşarak toplam ETF akışının yaklaşık yüzde 2,8'ini oluşturdu.

Konuya yakın kaynaklar, dijital varlıkların şirketin genel iş hacmi içinde hâlâ küçük bir paya sahip olduğuna işaret etse de 3 milyar dolarlık girişin piyasanın kripto destekli ETF'lere yönelik ilgisinin korunduğunu gösterdiğini belirtti. Nitekim bu varlıkların 2025'in ilk çeyreği sonunda BlackRock'ın 11,6 trilyon dolarlık toplam portföyünün yüzde 0,5'lik dilimini temsil ettiği ifade edildi. Dijital varlıklardan elde edilen baz ücretin firma gelirinde henüz sınırlı yer tuttuğu görülürken, özel piyasa girişlerinin de çeyrek boyunca 9,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği öğrenildi.

BlackRock CEO'su Larry Fink, şirketin baz ücret gelirlerinde 2021'den bu yana en iyi ilk çeyrek başlangıcını yaptığını dile getirdi. Fink, yatırımcıların piyasa ve politika dinamiklerini yönetmelerine yardım ederken uzun vadeli büyüme fırsatlarına rehberlik etmenin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, net girişler 2024'ün son çeyreğindeki 281 milyar dolardan 2025'in ilk çeyreğinde 84 milyar dolara gerileyerek yüzde 70 düşüş gösterdi. Buna rağmen, şirketin dijital varlık fonlarına kaydedilen 3 milyar dolarlık yeni girişin kripto piyasasına yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğünü kanıtladığı ifade edildi.

Diğer taraftan, bazı rakip kuruluşların yılın başlarında Bitcoin ETF'lerinde büyük çıkışlar gördüğü ancak BlackRock'ın bu süreçte kripto varlık akışını artırmayı başardığı aktarıldı. Sektör uzmanlarına göre, bu gelişme kurumların kripto paralara karşı ihtiyatlı yaklaşımını değiştirmeye başladığını ve alternatif yatırım kanallarına ilginin arttığını gösteriyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Yatırım devinin kripto ETF'leri milyarlarca dolarlık yatırım aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
Tahliye edilen Berkay Gezgin’den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
İlkin Aydın’ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
Bitcoin mi Altın mı 2025’in En İyi Yatırımı Hangisi Bitcoin mi Altın mı? 2025'in En İyi Yatırımı Hangisi?
Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
Trump: Panama’ya çok sayıda asker gönderdik Trump: Panama'ya çok sayıda asker gönderdik
Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim
Donald Trump: Gazze’deki rehineleri almaya çok yakınız Donald Trump: Gazze'deki rehineleri almaya çok yakınız

17:21 Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
17:14 İstanbul’da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
15:56 Gözaltı sayısı 6’ya çıktı İşte Ahmet Minguzzi’nin annesine atılan tehdit mesajları Gözaltı sayısı 6'ya çıktı! İşte Ahmet Minguzzi'nin annesine atılan tehdit mesajları
23:49 Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
23:37 CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
23:20 Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
22:56 ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
22:46 İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
22:20 Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 17:42:50. #7.12#
SON DAKİKA: Yatırım devinin kripto ETF'leri milyarlarca dolarlık yatırım aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement