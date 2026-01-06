Yatırımcı tercihlerinde büyük değişim: Bitcoin gölgede kalırken altcoinlere ilgi arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Yatırımcı tercihlerinde büyük değişim: Bitcoin gölgede kalırken altcoinlere ilgi arttı

Yatırımcı tercihlerinde büyük değişim: Bitcoin gölgede kalırken altcoinlere ilgi arttı
06.01.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BlackRock, Bitwise ve 21Shares gibi varlık yönetim devlerinin sunduğu kripto yatırım ürünlerine 2025 yılında 47,2 milyar dolar giriş yaşanırken, bu rakam 2024'ün 48,7 milyar dolarlık rekorunun yalnızca yüzde 3 altında kaldı.

CoinShares'in yayımladığı rapora göre Bitcoin odaklı ürünlere olan ilgi geçen yıla kıyasla belirgin şekilde azaldı. Bitcoin fonlarına 2025'te 26,9 milyar dolar giriş yaşanırken, bu rakam 2024'teki 41,4 milyar dolarlık seviyenin yüzde 35 altında kaldı. Fiyat zayıflığının yaşandığı dönemlerde yatırımcıların temkinli davranması, bu düşüşün ana nedeni olarak öne çıkıyor. Aynı dönemde kısa pozisyonlu Bitcoin ürünlerine 105 milyon dolarlık giriş yapılması da piyasadaki tedirginliği yansıtıyor.

ALTCOİN FONLARINA TARİHİ İLGİ

Bitcoin'deki yavaşlama, altcoin fonlarına yönelik güçlü bir rotasyonla dengelendi. Ethereum (ETH) fonları yıl boyunca 12,7 milyar dolar çekerek bir önceki yıla göre yüzde 138'lik artış kaydetti. XRP fonları 3,7 milyar dolarla yüzde 500, Solana (SOL) ürünleri ise 3,6 milyar dolarla yüzde 1.000'lik büyüme gösterdi. Öte yandan diğer altcoin kategorisine olan ilgi yüzde 30 gerileyerek 318 milyon dolarda kaldı. Bu durum, yatırımcıların belirli varlıklara yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, raporda yer alan değerlendirmesinde, "Veriler, 2025 boyunca yatırımcı tercihlerinde net bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor. Bitcoin ana varlık olmaya devam ederken, seçili altcoinlere önemli miktarda sermaye akışı görüyoruz. Bu durum, hem akış dinamiklerini hem de genel piyasa yapısını yeniden şekillendiriyor." ifadelerini kullandı.

Bölgesel verilere bakıldığında ABD, 42,5 milyar dolarlık girişle liderliğini sürdürdü. Ancak bu rakam 2024'e kıyasla yüzde 12'lik bir düşüşe işaret etti. En dikkat çekici gelişme Avrupa'dan geldi. Almanya, 2024'te yaşanan 43 milyon dolarlık net çıkışı tersine çevirerek 2025'te 2,5 milyar dolarlık giriş çekti. Benzer bir dönüşüm Kanada'da da yaşandı. Ülke, bir önceki yıl 603 milyon dolarlık çıkış kaydederken, geçen yıl 1,1 milyar dolarlık net giriş elde etti.

2026'NIN İLK VERİLERİ UMUT VERİYOR

CoinShares verilerine göre 2026, güçlü bir başlangıç yaptı. Yılın ilk haftasında Cuma günü yaşanan 671 milyon dolarlık güçlü giriş, hafta ortasındaki bazı çıkışlara rağmen toplam haftalık akışı 582 milyon dolara taşıdı.

Fiyat hareketleri de bu akış trendleriyle uyumlu seyrediyor. Bitcoin son işlemlerde 94.000 dolar civarında el değiştirirken, Ethereum 3.150 dolar seviyesinin üzerini koruyor. XRP kritik 2 dolar eşiğini aşarak 2,13 dolara yükseldi. Solana ise 135 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Yatırımcı tercihlerinde büyük değişim: Bitcoin gölgede kalırken altcoinlere ilgi arttı - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:20
Listede kimler yok ki Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:46:23. #7.11#
SON DAKİKA: Yatırımcı tercihlerinde büyük değişim: Bitcoin gölgede kalırken altcoinlere ilgi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.