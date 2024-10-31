Yatırımcılar MicroStrategy\'nin Bitcoin alımına tepki gösterdi

Kripto Para

Bitcoin (BTC) yatırımlarıyla dikkat çeken MicroStrategy'nin hisse fiyatı, üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından yaklaşık yüzde 5,9 geriledi. Ekonomist Timothy Peterson, ABD başkanlık seçimleri sonrası Bitcoin'de yaşanabilecek olası düşüşlerin şirket hisselerini iki-üç kat daha sert etkileyebileceği konusunda dikkat çekti.

MicroStrategy Yazılım Gelirlerinde Yüzde 10 Düşüş Yaşadı

Şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre yazılım bölümü 116,1 milyon dolar gelir bildirdi. Bu rakam, analist beklentilerinin yaklaşık yüzde 5,22 altında kaldı.

CEO Michael Saylor, bir kazanç görüşmesinde şirketin Ağustos 2020'den bu yana yüzde 1,989'luk büyüme performansıyla Nvidia'nın yüzde 1,165'lik büyümesini geride bıraktığını vurguladı. Saylor, diğer teknoloji şirketlerinin henüz dijital sermayeyi benimsemediklerini söyledi.

MicroStrategy'nin yeni yatırım stratejisi "21/21 planı", kripto para sektöründe büyük yankı yarattı. Şirket, Bitcoin pozisyonunu güçlendirmeye devam ederken, kurumsal yatırımcılar için de bir örnek oluşturuyor.