Yenilikçi Solana ETF\'sinin piyasaya sürüleceği tarih netleşti

Kripto para piyasalarında uzun süredir beklenen gelişme nihayet netlik kazandı. REX Shares ve Osprey Funds, yatırımcılara staking ödüllerini temettü olarak sunacak olan sektörün ilk Solana (SOL) borsa yatırım fonunun 2 Haziran 2025 tarihinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu hamle, şirketin daha önceki açıklamaları ve SEC'e sunulan belgelerle uyumlu bir adım olarak öne çıkıyor.

Solana (SOL) ETF'si Piyasaya Çıkıyor

REX Shares ve Osprey Funds iş birliğiyle geliştirilen ve zincir üzerinde staking yeteneği sunan ilk Solana borsa yatırım fonu (ETF), 2 Haziran tarihinde piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. REX Shares CEOsu Greg King tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gelişme daha önce yapılan duyurularla paralellik gösteriyor. King, Mayıs ayında yaptığı bir konuşmada, şirketin staking özellikli bu ürünü temmuz ortasına kadar yatırımcılara sunmayı hedeflediğini belirtmişti.

Bu ayın başlarında REX Shares tarafından Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan güncellenmiş izahnameye kurumdan ek bir yorum gelmemesi, ürünün lansmana hazır olduğu şeklinde yorumlandı.

Finansal ürünün, dayanak varlık olan Solananın en az yüzde ellilik bir kısmını stake etmeyi amaçladığı biliniyor. C-şirketi yapısında kurulan bu yenilikçi fonun yatırımcıları, elde edilen staking ödüllerini temettü geliri olarak alabilecekler. Piyasa verilerine göre Solana (SOL), bu gelişmelerin ardından yüzde beşin üzerinde bir artışla 158,92 dolar seviyesinden işlem görüyor. Öte yandan, tahmin piyasalarındaki beklentiler, bir Solana ETF'sinin bu yıl içinde onaylanma olasılığının yüzde 99 olduğunu gösteriyor.