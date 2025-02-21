Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı

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Kripto para dünyasının dev platformlarından Bybit, tarihinin en büyük siber saldırısıyla sarsıldı. Singapur merkezli borsa, kullanıcı arayüzünün manipüle edilmesi sonucu soğuk cüzdan güvenliğinin aşılmasıyla 1 milyar dolar değerinde Ethereum kaybetti. Saldırganlar, elde ettikleri ETH'leri stETH ve mETH varlıklarına dönüştürerek kimliği belirlenemeyen bir adrese transfer etti.

Soğuk Cüzdan Güvenliği Aşıldı Milyarlarca Dolarlık ETH Varlıkları Bilinmeyen Hesaba Transfer Edildi

Kripto para dünyasının önde gelen platformlarından Singapur merkezli Bybit, tarihinin en büyük siber saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Saldırı sonucunda borsanın yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Ethereum (ETH) kaybettiği açıklandı.

Yaşanan olay hakkında açıklama yapan Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou, saldırının teknik detaylarını paylaştı. Zhou'nun açıklamasına göre, ETH multisig soğuk cüzdanından sıcak cüzdana yapılan transfer sırasında kullanıcı arayüzünde tahrifat gerçekleştirildi. Onaylayıcılar, yalnızca doğru adresi gösteren manipüle edilmiş bir arayüzle karşılaştı. Bu süreçte, soğuk cüzdandaki akıllı sözleşmenin mantığında değişiklik yapıldığı ve bunun sonucunda belirli bir ETH soğuk cüzdanının kontrolünün kötü niyetli kişilerin eline geçtiği belirtildi.

Blockchain üzerinde yapılan incelemelere göre saldırganlar, Bybit'in sıcak cüzdanlarına erişim sağlayarak ETH'leri stETH ve mETH varlıklarına dönüştürdü. Tüm fonlar, kimliği belirlenemeyen bir adrese aktarıldı.

Zhou, kullanıcıları rahatlatmak adına diğer soğuk cüzdanların güvenliğinin devam ettiğini vurguladı. Borsanın Salı günü planlı bir bakım çalışması gerçekleştireceği de duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.