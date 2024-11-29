Yüzlerce kez öldü denilen Bitcoin, herkesi şaşırtmaya devam ediyor

Kripto Para

Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin, son dönemde kaydettiği yükselişle dikkatleri üzerine çekiyor. 22 Kasım'da 99.800 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yalnızca 200 dolar uzaklıkta kalan Bitcoin, piyasadaki dalgalanmalara rağmen güçlü duruşunu sürdürüyor.

Bitcoin 100 Bin Dolar Seviyesini Test Ediyor

Finansal piyasalarda yeni bir dönem başlıyor. Bitcoin'in 100 bin dolar psikolojik direncini aşma mücadelesi sürerken, artan küresel para arzı yeni fırsatlar sunuyor. Real Vision'ın baş kripto analisti Jamie Coutts, Bitcoin'in 132 bin doların üzerinde bir zirve yapabileceğini öngörüyor.

Ramp Network CEO'su Szymon Sypniewicz, Bitcoin için 110 bin dolar seviyesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki iki yıl içinde 20 trilyon doların üzerinde artması beklenen para arzı, Bitcoin'e 2 trilyon dolarlık ek yatırım potansiyeli yaratıyor.

Tarihsel veriler, Bitcoin'in yeni basılan para arzının yaklaşık yüzde 10'unu çektiğini gösteriyor. Bu oran, kripto para biriminin geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor.