Yüzlerce kişiyi \'Hoşçakal\' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı

Kripto Para

İnternetteki çeşitli platformlar üzerinden borsa ve kripto para dersleri vermeye başlayan K.D., yüksek kar vaatleriyle yatırımcıları cezbetti. Katılımcılarına kendi geliştirdiği uygulama üzerinden kripto para alımı yaptıran K.D., son bir mesajla kayıplara karıştı. Yatırımcılar, büyük paralar kaybederken, adalet arayışı İstanbul'da başladı.

Kripto Para Platformu Üzerinden Milyonlarca Liralık Büyük Dolandırıcılık

Sosyal medya platformları ve WhatsApp üzerinden borsa eğitimi vererek yatırımcıların güvenini kazanan K.D. adlı şahıs, yüzlerce kişiyi mağdur ederek ortadan kayboldu. Kendisini borsa ve kripto para uzmanı olarak tanıtan şüpheli, kurbanlarına önce ücretsiz borsa eğitimleri vererek güven sağladı, ardından kendi geliştirdiği uygulama üzerinden kripto para yatırımı yapmaya yönlendirdi.

Mağdurların anlattığına göre şüpheli önce Instagram üzerinden reklam vererek kurbanlarına ulaştı ve düzenli olarak çevrimiçi borsa dersleri gerçekleştirdi. İki ay boyunca verdiği eğitimlerde hisse senedi önerilerinde bulunan K.D., önerdiği hisselerin gerçekten yükselmesiyle yatırımcıların güvenini kazandı. Ardından kendi uygulaması HG digital'i kullanmaya teşvik ederek, buradan kripto para alım satımına yönlendirdi.

Kendisini Hg Özel Sermaye Grubu baş analisti Prof. Dr. K.D. olarak tanıtan şüpheli, yatırımcıları etkilemek için sahte referanslar ve uydurma başarı hikayeleri kullandı. Türkiye'deki büyük şirketlerle iş bağlantıları olduğunu iddia eden şüpheli, sosyal medyada paylaştığı sahte anlaşma görüntüleri ve manipüle edilmiş belgelerle kurbanlarını ikna etmeye çalıştı. Şüphelinin profesörlük unvanını da sahte olarak kullandığı ve gerçekte böyle bir akademik kariyerinin olmadığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılık şebekesi, yatırımcıların paralarını geri çekmek istediklerinde çeşitli bahaneler öne sürdü. Kimi zaman vergi ödemesi gerektiğini söyleyerek, kimi zaman da hesaplara bloke koyarak para çekimlerini engelledi. Son olarak "Hoşçakalın" adını verdikleri bir kripto para birimi ile büyük vurgun yapan şüpheli ya da şüpheliler, platformu kapatarak ortadan kayboldu.

Mağdurlardan Sinem Kunal, şu ana kadar tespit edilen 600 kişinin ortalama 500 bin lira zarara uğradığını belirtti. Evini, arabasını satarak yatırım yapan mağdurların olduğunu ifade eden Kunal, bazı mağdurların psikolojik olarak çöküntüye uğradığını dile getirdi. Bir başka mağdur Bahar Keçecioğlu ise şüphelinin özel bir yazılım kullanarak kripto para biriminin fiyatlarını manipüle ettiğini ve yatırımcıları kandırdığını dile getirdi.

Dolandırılan bir başka vatandaş Saniye Mülazımoğlu da K.D ile E.Y. tarafından dolandırıldığını dile getirdi. Mülazımoğlu ayrıca 120 bin lira zarara uğradığını ve parasını geri alamadığını söyledi. Mağdurlar, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.