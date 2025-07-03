Zayıflayan dolar karşısında Bitcoin yükselişe geçti

Küresel likiditenin en önemli göstergelerinden biri olan geniş para arzı (M2), 2 Temmuz itibarıyla 55,48 trilyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu rekor seviyedeki likidite artışının, Bitcoin fiyatını 170.000 dolar seviyelerine taşıyabilecek yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceği öngörülüyor. Kripto para piyasasındaki bu olumlu beklentileri, ABD dolarının 1973 yılından bu yana en zayıf ilk yarı performansını sergilemesi de kuvvetlendiriyor.

ABD Dolarındaki Tarihi Zayıflık Bitcoin'i Öne Çıkarıyor

Küresel para piyasalarında dolaşımdaki likidite miktarını gösteren geniş para arzı göstergesi, 2 Temmuz itibarıyla tarihi zirvesine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri, Avro Bölgesi, Japonya, Birleşik Krallık ve Kanada merkez bankalarının toplam likiditesini ABD doları cinsinden ölçen M2 göstergesi 55,48 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Piyasa uzmanları, rekor düzeydeki bu likidite artışının Bitcoin fiyatında 170 bin dolar hedefini gündeme getiren güçlü bir yükseliş dalgası yaratabileceğini değerlendiriyor.

Ekonomilerde dolaşan nakit miktarı ile banka hesaplarındaki mevduat ve benzeri likit varlıkların toplamını ifade eden M2 arzındaki genişleme, yatırımcıların risk iştahını artırarak kripto para varlıklarına yönelimini hızlandırıyor. Geçmiş dönem verileri, Bitcoin fiyat hareketlerinin küresel likidite değişimlerini üç ile altı ay arasında değişen bir gecikmeyle izlediğini ortaya koyuyor. Nisan 2025'te yaşanan 100 bin dolar seviyesinin aşılması gibi istisnai durumlarda bu sürenin bir ila iki haftaya kadar kısalabildiği gözlemleniyor.

Piyasa analistleri, düşük para arzı büyümesi dönemlerinde gerçekleşen fiyat artışlarının kalıcı olmadığını, buna karşılık likidite genişlemesiyle desteklenen yükselişlerin daha sürdürülebilir olduğunu belirtiyor. Mevcut yükseliş trendinin spekülatif faktörlerden çok gerçek likidite artışına dayanması, 170 bin dolar seviyesinin gerçekçi bir hedef olarak görülmesini sağlıyor. Borsa yatırım fonları ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte Bitcoin fiyatının 2025 sonunda 150 bin ile 200 bin dolar bandına yerleşebileceği öngörülüyor.

Kripto para piyasasındaki iyimser havayı güçlendiren bir diğer gelişme, ABD Doları Endeksinde yaşanan tarihi değer kaybı oldu. DXY olarak bilinen endeks, 2025'in ilk altı ayında yüzde 10,8 gerileme kaydederek 1973 yılında Bretton Woods sisteminin sona ermesinden bu yana en zayıf yarıyıl performansını gösterdi. Aynı dönemde Bitcoin yüzde 13,25 değer kazanarak dolar karşısındaki güçlü konumunu pekiştirdi.

Tarihsel veriler, Bitcoin ile dolar arasındaki bu tür belirgin ayrışmaların önemli piyasa dönüşümlerinin habercisi olduğunu gösteriyor. Nisan 2018 ve Mart 2022 dönemlerinde DXY'deki yükseliş ve Bitcoin'deki düşüş ayı piyasasının başlangıcı olurken, Kasım 2020'de yaşanan benzer ayrışma büyük bir boğa rallisini başlatmıştı. Mevcut dönemde iki varlık 2024 başına kadar paralel hareket ederken, Nisan 2025'te DXY'nin iki yıl sonra ilk kez 100 puanın altına inmesiyle belirgin bir ayrışma süreci başladı. Geçmiş döngülerin tekrarlanması halinde bu durum, Bitcoin için yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı anlamına gelebilir ve uzun süreli dolar zayıflığı, fiyat hedeflerini mevcut tahminlerin de ötesine taşıyabilir.