Zayıflayan dolar karşısında Bitcoin yükselişe geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Zayıflayan dolar karşısında Bitcoin yükselişe geçti

Zayıflayan dolar karşısında Bitcoin yükselişe geçti
03.07.2025 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel M2 para arzının 55 trilyon doları aşarak rekor kırması ve ABD Doları Endeksinin (DXY) tarihi düşüşü, Bitcoin için yeni bir boğa rallisi beklentisi oluşturuyor. Analistler, bu makroekonomik gelişmelerle BTC fiyatının 170.000 dolar hedefine ulaşabileceğini öngörüyor.

Küresel likiditenin en önemli göstergelerinden biri olan geniş para arzı (M2), 2 Temmuz itibarıyla 55,48 trilyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu rekor seviyedeki likidite artışının, Bitcoin fiyatını 170.000 dolar seviyelerine taşıyabilecek yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceği öngörülüyor. Kripto para piyasasındaki bu olumlu beklentileri, ABD dolarının 1973 yılından bu yana en zayıf ilk yarı performansını sergilemesi de kuvvetlendiriyor.

ABD Dolarındaki Tarihi Zayıflık Bitcoin'i Öne Çıkarıyor

Küresel para piyasalarında dolaşımdaki likidite miktarını gösteren geniş para arzı göstergesi, 2 Temmuz itibarıyla tarihi zirvesine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri, Avro Bölgesi, Japonya, Birleşik Krallık ve Kanada merkez bankalarının toplam likiditesini ABD doları cinsinden ölçen M2 göstergesi 55,48 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Piyasa uzmanları, rekor düzeydeki bu likidite artışının Bitcoin fiyatında 170 bin dolar hedefini gündeme getiren güçlü bir yükseliş dalgası yaratabileceğini değerlendiriyor.

Ekonomilerde dolaşan nakit miktarı ile banka hesaplarındaki mevduat ve benzeri likit varlıkların toplamını ifade eden M2 arzındaki genişleme, yatırımcıların risk iştahını artırarak kripto para varlıklarına yönelimini hızlandırıyor. Geçmiş dönem verileri, Bitcoin fiyat hareketlerinin küresel likidite değişimlerini üç ile altı ay arasında değişen bir gecikmeyle izlediğini ortaya koyuyor. Nisan 2025'te yaşanan 100 bin dolar seviyesinin aşılması gibi istisnai durumlarda bu sürenin bir ila iki haftaya kadar kısalabildiği gözlemleniyor.

Piyasa analistleri, düşük para arzı büyümesi dönemlerinde gerçekleşen fiyat artışlarının kalıcı olmadığını, buna karşılık likidite genişlemesiyle desteklenen yükselişlerin daha sürdürülebilir olduğunu belirtiyor. Mevcut yükseliş trendinin spekülatif faktörlerden çok gerçek likidite artışına dayanması, 170 bin dolar seviyesinin gerçekçi bir hedef olarak görülmesini sağlıyor. Borsa yatırım fonları ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte Bitcoin fiyatının 2025 sonunda 150 bin ile 200 bin dolar bandına yerleşebileceği öngörülüyor.

Kripto para piyasasındaki iyimser havayı güçlendiren bir diğer gelişme, ABD Doları Endeksinde yaşanan tarihi değer kaybı oldu. DXY olarak bilinen endeks, 2025'in ilk altı ayında yüzde 10,8 gerileme kaydederek 1973 yılında Bretton Woods sisteminin sona ermesinden bu yana en zayıf yarıyıl performansını gösterdi. Aynı dönemde Bitcoin yüzde 13,25 değer kazanarak dolar karşısındaki güçlü konumunu pekiştirdi.

Tarihsel veriler, Bitcoin ile dolar arasındaki bu tür belirgin ayrışmaların önemli piyasa dönüşümlerinin habercisi olduğunu gösteriyor. Nisan 2018 ve Mart 2022 dönemlerinde DXY'deki yükseliş ve Bitcoin'deki düşüş ayı piyasasının başlangıcı olurken, Kasım 2020'de yaşanan benzer ayrışma büyük bir boğa rallisini başlatmıştı. Mevcut dönemde iki varlık 2024 başına kadar paralel hareket ederken, Nisan 2025'te DXY'nin iki yıl sonra ilk kez 100 puanın altına inmesiyle belirgin bir ayrışma süreci başladı. Geçmiş döngülerin tekrarlanması halinde bu durum, Bitcoin için yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı anlamına gelebilir ve uzun süreli dolar zayıflığı, fiyat hedeflerini mevcut tahminlerin de ötesine taşıyabilir.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Zayıflayan dolar karşısında Bitcoin yükselişe geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı
Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu Özgür Özel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
İntihar süsü vererek kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu İntihar süsü vererek kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu
Diyarbakır Barosu’ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı

11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:05
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
17:09
Erzurum’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
16:44
60 yaşındaki adamı ’’2 saattir bir balık tutamadın’’ diyerek dövdü, denize attı
60 yaşındaki adamı ''2 saattir bir balık tutamadın'' diyerek dövdü, denize attı
16:41
Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Anadolu Efes’in başına geçti
Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti
16:39
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
16:35
Emre Altuğ’la aşk yaşadığı iddia edilmişti Didem Delen’in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
16:31
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
16:28
Viktor Gyökeres’in yeni adresi belli oluyor Transferin bitmesi an meselesi
Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi
16:06
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 12:12:21. #7.11#
SON DAKİKA: Zayıflayan dolar karşısında Bitcoin yükselişe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.