ZetaChain blok üretimi sorununu giderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ZetaChain blok üretimi sorununu giderdi

ZetaChain blok üretimi sorununu giderdi

Layer-1 ağı ZetaChain, Perşembe gecesi başlayan ve altı saatten fazla süren kesintinin ardından normal çalışmasına döndü. Doğrulayıcılara yapılan yeni güncelleme sonrasında yaşanan konsensüs hatası çözüme kavuşturulurken test ağındaki kesinti devam ediyor.

01.11.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlk evrensel Blockchain olma hedefiyle bu yıl faaliyete geçen ZetaChain, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Polygon (MATIC) ağlarını tek çatı altında birleştirmeyi amaçlıyor. Ağustos 2023'te gerçekleştirdiği finansman turunda 27 milyon dolar yatırım alan proje, yaşanan teknik sorunun ardından hızlı bir çözüm süreci başlattı.

ZetaChain Ana Ağı Teknik Arızayı Atlattı

ZetaChain ağı Cuma sabahı Türkiye saati ile 02:53'te blok üretimini durdurdu. Teknik ekip sorunu hızla tespit ederek küçük bir grup doğrulayıcıya dağıtılan yeni güncellemeyle bağlantılı olduğunu belirledi.

Yaklaşık altı saatlik yoğun çalışmanın ardından ağ, blok üretimine yeniden başladı. ZetaChain ekibi web sitesinde yaptığı açıklamada, olayın detaylı incelemesini ve kök nedenini belirlemek için bir geliştirme ortamında çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Ağ kesintisi nedeniyle zincirler arası işlemlerde yaşanan gecikmelere ilişkin endişeler platform yetkilileri tarafından giderildi. Tüm bekleyen işlemlerin zamanla işleneceği garantisi verildi. Test ağında devam eden sorunun çözümü için doğrulayıcıların yeniden senkronizasyonu sürdürülüyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ZetaChain blok üretimi sorununu giderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’na 1 milyon liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı
19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:42:06. #1.13#
SON DAKİKA: ZetaChain blok üretimi sorununu giderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.