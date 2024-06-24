Akıllı Sözleşme Nedir?

Kripto Rehberi

Akıllı sözleşme, bir anlaşma ya da sözleşmede gerekli olan eylemleri otomatikleştiren, kendi kendini yürüten bir program olarak ifade edilir. İşlemler tamamlandıktan sonra izlenebilir ve geri döndürülemez. Akıllı sözleşmeler, güvenilir işlemlerin ve anlaşmaların merkezi bir otoriteye, yasal sisteme ya da harici bir yaptırım mekanizmasına ihtiyaç duymadan farklı, anonim taraflar arasında gerçekleştirilmesine izin verir. Blockchain teknolojisi öncelikle Bitcoin'in temeli olarak düşünülüyor olsa da sanal bir para birimini desteklemenin çok ötesine geçmiş durumdadır.