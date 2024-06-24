Bitcoin (BTC) Nedir? - Son Dakika
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Bitcoin (BTC) Nedir?

Bitcoin (BTC) Nedir?

Bitcoin, 31 Ekim 2008'de Satoshi Nakamoto adını kullanan anonim bir geliştirici veya geliştirici grubu tarafından 'Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System' isimli makale ile tanıtıldı. Bitcoin, herhangi bir kişi, grup veya kuruluşun kontrolü dışında, internet üzerinde eşler arası güvenli işlemlere olanak tanıyan bir kripto para birimidir. Bu teknoloji, finansal işlemlerde banka gibi güvenilir üçüncü tarafların ihtiyacını ortadan kaldırır.

24.06.2024 17:25
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Bitcoin (BTC) ve Blockchain (blok zinciri) teknolojisi, 31 Ekim 2008 tarihinde Satoshi Nakamoto adını kullanan anonim bir geliştirici veya geliştirici grubu tarafından "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" isimli makale (whitepaper) ile halka tanıtılmıştır.

Kısaca Bitcoin, herhangi bir kişi, grup veya kuruluşun kontrolü dışında para ve ödeme şekli olarak hareket etmek üzere tasarlanmış bir kripto para birimidir. Bitcoin, internet üzerinde eşler arası güvenli işlemlere olanak tanır. Bitcoin, finansal işlemlerde darphane ya da banka gibi güvenilir üçüncü tarafların katılımına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Para transferi izni için geleneksel finans sistemine ve mevcut banka/kredi hesaplarına dayanan hizmetlerin aksine, Bitcoin merkezi değildir. Dünyanın farklı köşelerindeki iki kişi, bir banka, hükümet veya başka bir kurumun müdahalesi olmadan birbirlerine Bitcoin gönderebilir.

Bitcoin'in arkasında yatan teknoloji olan blok zinciri ise birbirine bağlı olmayan bilgisayarların oluşturduğu yaygın bir ağda, karmaşık yöntemlerle güvence sağlar. Bu bağlamda Bitcoin ile yapılan her işlem, banka defterlerine benzer bir yapı olan blok zinciri üzerinden izlenir. Blok zinciri, Bitcoin kullanılarak yapılan her işlemin bir kaydıdır.

Bir bankanın defterinden farklı olarak, Bitcoin blok zinciri tüm ağa dağıtılmıştır. Hiçbir şirket, ülke ya da üçüncü tarafın kontrolünde değildir ve teknik bilgiye sahip olan herkes bu ağa katılabilir. Blok zinciri ağında yapılan her işlem, Bitcoin madencileri tarafından doğrulanır.

Kripto Rehberi, Son Dakika

Son Dakika Kripto Rehberi Bitcoin (BTC) Nedir? - Son Dakika

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