Blockchain Nasıl Çalışır?

Kripto Rehberi

Elektronik tablolara ya da veri tabanlarına aşina olabilirsiniz. Bir Blockchain, bilgilerin girildiği ve depolandığı bir veri tabanı olduğunu için bu iki terimle benzerlik taşır. Ancak geleneksel bir veri tabanı ya da elektronik tablo ile bir Blockchain'in arasındaki temel fark verilerin nasıl yapılandırıldığı ve erişildiğidir.

Bir Blockchain, genellikle bir veri tabanında yapılan görevleri yerine getiren komut dosyaları isimli programlardan oluşur. Bu süreçte bir blok zincir dağıtılır yani birden fazla kopya ile pek çok makineye kaydedilir ve geçerli olması adına hepsinin eşleşmesi gerekir.

Blok zinciri işlem bilgilerini toplar ve bir elektronik tablodaki bilgi içeren bir hücre gibi bir bloğa girer. Blok olduğunda bilgiler bir şifreleme algoritmasından geçirilir ve bu da hash adı verilen onaltılık bir sayı oluşturur. Hash daha sonra bir sonraki blok başlığına girilir ve bloktaki diğer bilgilerle birlikte şifrelenir. Bu süreç sonucunda birbirine zincirlenmiş bir dizi blok oluşur.