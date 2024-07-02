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Ethereum 2.0'a Geçiş Süreci

Ethereum 2.0, Ethereum'un mevcut ölçeklenebilirlik ve güvenlik sorunlarını çözmek için başlatılan büyük bir güncelleme sürecidir. Ethereum 2.0 geçiş süreci, üç ana aşamadan oluşur:

• Faz 0 – Beacon Chain: 1 Aralık 2020'de başlatıldı. PoS mekanizmasının temelini oluşturur ve doğrulayıcıları tanıttı.

• Faz 1 – Shard Chains: Ethereum blok zinciri ağı, paralel işlem yapma kapasitesini artırmak için 64 ayrı zincire (shard) bölünür. Bu, zincir ağının işlem kapasitesini büyük ölçüde artırdı.

• Faz 2 – Docking: Ethereum ana ağı, Beacon Chain ile birleşti ve tamamen PoS sistemine geçildi. Bu aşama, Ethereum 1.0'dan Ethereum 2.0'a tam geçişi tamamlayan son aşama oldu.

Beklenen İyileştirmeler ve Değişiklikler

Ethereum 2.0 ile gelen başlıca iyileştirmeler ve değişiklikler şunlardır:

• Ölçeklenebilirlik: Shard Chains (Ethereum ağını bölerek işlem kapasitesini artıran ölçeklendirme çözümü) sayesinde, Ethereum ağı daha fazla işlemi paralel olarak gerçekleştirebilir, bu da işlem hızını artırır.

• Güvenlik: PoS mekanizması, saldırılara karşı daha dirençli bir yapı sunar.

• Enerji Verimliliği: PoW'dan PoS'a geçiş, enerji tüketimini %99 oranında azaltır.

Yeni Özellikler ve Faydaları

Ethereum 2.0, aşağıdaki yeni özellikleri ve faydaları sunar:

• Staking: Kullanıcılar, ETH'lerini staking (blok zinciri ağını desteklemek ve ödüller kazanmak için ETH'yi kilitleme) yaparak doğrulayıcı olabilir ve ağ güvenliğine katkıda bulunabilirler. Bu, aynı zamanda pasif gelir elde etmelerini sağlar.

• Daha Düşük İşlem Ücretleri: Ağın artan işlem kapasitesi, işlem ücretlerinin düşmesine yardımcı olur.

• Daha Hızlı İşlemler: Shard Chains ve diğer iyileştirmeler sayesinde, işlemler daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilir.

Ethereum 2.0, Ethereum ekosistemini daha güçlü, güvenli ve kullanıcı dostu hale getirerek, merkezi olmayan uygulamalar ve finansal sistemler için sağlam bir temel oluşturur.