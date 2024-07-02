Güvenlik ve Zorluklar - Son Dakika
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Güvenlik ve Zorluklar

Güvenlik ve Zorluklar

Ethereum platformu, akıllı sözleşmelerin karmaşıklığı ve ağın merkeziyetsiz yapısı nedeniyle çeşitli güvenlik sorunlarıyla karşılaşmıştır. Bu sorunlar; akıllı sözleşme hataları, yinelenme saldırıları ve 51% saldırıları şeklinde ortaya çıkmıştır. Ethereum ağı ayrıca DAO saldırısı, Parity cüzdan hataları ve phishing saldırıları gibi dolandırıcılık vakalarına da maruz kalmıştır.

02.07.2024 12:36
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Ethereum'da Bilinen Güvenlik Sorunları

Ethereum, güçlü ve esnek bir platform olmasına rağmen çeşitli güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunlar, ağın merkeziyetsiz yapısından ve akıllı sözleşmelerin karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. İşte Ethereum'da bilinen bazı güvenlik sorunları:

• Akıllı Sözleşme Hataları: Akıllı sözleşmelerdeki kod hataları, ciddi güvenlik açıklarına yol açabilir. Bu hatalar, fonların kaybına veya çalınmasına neden olabilir. DAO saldırısı buna önemli bir örnektir.

• Yinelenme Saldırısı (Reentrancy Attack): Akıllı sözleşmelerin bir işlemi tamamlamadan tekrar çağrılması durumunda ortaya çıkan bir güvenlik açığıdır. Bu tür saldırılar, saldırganların sözleşmeden haksız kazanç elde etmesine olanak tanır.

• 51% Saldırısı: Bir saldırganın ağın hash gücünün %51'inden fazlasını kontrol etmesi durumunda, çift harcama ve blok zincirini manipüle etme gibi saldırılar gerçekleştirebilir.

Ağ Saldırıları ve Dolandırıcılık Vakaları

Ethereum ağı, çeşitli saldırılara ve dolandırıcılık vakalarına maruz kalmıştır:

• DAO Saldırısı (2016): Merkezi olmayan otonom organizasyon olan DAO, bir güvenlik açığı nedeniyle saldırıya uğradı ve yaklaşık 50 milyon dolar değerinde Ether çalındı. Bu olay, Ethereum'un hard fork yaparak Ethereum Classic'in doğmasına neden oldu.

• Parity Wallet Hataları: Parity cüzdanında bulunan çeşitli güvenlik açıkları, kullanıcıların milyonlarca dolar değerinde Ether kaybetmesine yol açtı.

• Phishing Saldırıları: Kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendiren ve özel anahtarlarını çalmayı hedefleyen phishing saldırıları, kripto dünyasında yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olmuştur.

Çözümler ve Önlemler

Ethereum ekosisteminde güvenliği artırmak için çeşitli önlemler ve çözümler geliştirilmiştir:

• Kod Denetimleri (Audits): Akıllı sözleşmelerin yayına alınmadan önce bağımsız güvenlik uzmanları tarafından denetlenmesi, potansiyel güvenlik açıklarını tespit etmek için kritik öneme sahiptir.

• Güvenli Kodlama Uygulamaları: Solidity gibi akıllı sözleşme dillerinde güvenli kodlama uygulamalarının benimsenmesi, hataların ve açıkların azaltılmasına yardımcı olur.

• Immunefi ve Benzeri Platformlar: Bu tür platformlar, hata ödül programları düzenleyerek geliştiricilerin ve güvenlik uzmanlarının güvenlik açıklarını bildirmesini teşvik eder.

• Layer 2 Çözümleri: Layer 2 çözümleri, ana ağın yükünü azaltarak güvenlik ve ölçeklenebilirlik sorunlarını ele alır. Buna Optimistic Rollups ve zk-Rollups gibi teknikler örnek olarak gösterilebilir.

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