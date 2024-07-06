3AC'nin 3 yıl önceki NFT teklifiyle satın alım yaptı - Son Dakika
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Kripto

3AC'nin 3 yıl önceki NFT teklifiyle satın alım yaptı

3AC\'nin 3 yıl önceki NFT teklifiyle satın alım yaptı

İflas etmiş kripto hedge fonu Three Arrows Capital (3AC) ile bağlantılı bir cüzdan, üç yıl önce yapılan ve unutulan bir teklif üzerinden 59 bin dolar değerinde bir NFT satın aldı. 'Neon Village' adlı dijital sanat eseri, 20 Ether karşılığında satın alındı.

06.07.2024 14:08  Güncelleme: 14:16
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Blockchain dünyasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. İflas etmiş Three Arrows Capital ile bağlantılı bir cüzdan, üç yıl önce unutulmuş bir teklif üzerinden 59 bin dolar değerinde bir NFT satın aldı. Bu olay, piyasadaki alışveriş dinamiklerini ve unutulan işlemlerin potansiyel etkilerini yeniden gündeme getirdi.

3AC'nin 59 Bin Dolarlık Sürprizi

İflas etmiş olmasına rağmen, Three Arrows Capital (3AC) isimli kripto hedge fonuyla bağlantılı bir kripto para cüzdanı değerli bir NFT satın aldı. Blockchain verileri, bu alışverişin gerçekleştiğini doğruluyor.

"Neon Village" isimli dijital sanat eseri, 20 Ether (ETH) karşılığında el değiştirdi. Bu miktar, güncel kur değerlerine göre yaklaşık 59.821 dolara denk geliyor. İlginç olan nokta, bu alımın üç yıl önce yapılmış ve iptal edilmemiş bir teklife dayanması.

SuperRare NFT platformunun önemli satışları duyuran botu, alıcıyı "abcdefg" olarak tanımladı. Bazı NFT meraklıları, bu satışı kutlama mesajlarıyla karşıladı.

NFT koleksiyoncusu Brian, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda olayın ilginç bir yönüne dikkat çekti. Brian, "Bu satışın en şaşırtıcı yanı, teklifin yaklaşık üç yıl önce yapılmış olması. Acaba alıcı, bu kadar zaman geçmesine rağmen teklifinin hâlâ geçerli olduğunu unutmuş olabilir mi?" diye sordu.

Alıcının, 21 Ağustos 2021 tarihinde Neon Village için 20 ETH teklif ettiği ortaya çıktı. Arkham Intelligence platformu, alıcının "Three Arrows Capital" olarak etiketlendiğini gösteriyor. Bununla birlikte bu hesabın 1 Ağustos 2021'de Three Arrows Capital'e yaklaşık 7,8 milyon dolar değerinde ETH gönderdiği de belirtiliyor.

Three Arrows Capital, 2022 yılının Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Şu anda fonun cüzdanları, tasfiye şirketi Teneo'nun denetimi altında bulunuyor. Son olarak Neon Village alımı için kullanılan fonlar, 2021'den beri SuperRare platformunda tutuluyordu ve çoğu cüzdan uygulaması tarafından bakiye olarak gösterilmiyordu.

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Son Dakika Kripto 3AC'nin 3 yıl önceki NFT teklifiyle satın alım yaptı - Son Dakika

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