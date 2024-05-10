ABD Adalet Bakanlığı, Binance'in gözetimini Forensic Risk Alliance'a emanet etti - Son Dakika
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Kripto

ABD Adalet Bakanlığı, Binance'in gözetimini Forensic Risk Alliance'a emanet etti

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Binance'in üç yıl sürecek gözetimini Forensic Risk Alliance'a (FRA) emanet etti. Bu karar, kripto para piyasalarında yeni bir dönemi işaret ediyor. FRA, adli muhasebe ve uyum danışmanlığı konusunda uzmanlaşmış olan bir firma olup, bu görevlendirme ile tanınmış hukuk firması Sullivan & Cromwell'i geride bırakmış durumda.

10.05.2024 22:10
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ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Binance'in üç yıl sürecek gözetimini Forensic Risk Alliance'a (FRA) emanet etti. Bu kararda, Sullivan & Cromwell gibi deneyimli bir hukuk bürosunun yerine FRA'nın tercih edilmesi kripto para piyasalarında yeni bir dönemi işaret ediyor.

FRA, Binance'in Uyum Çabalarında Başrolde

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance kripto para borsasının denetimini yapmak üzere Forensic Risk Alliance'ı (FRA) görevlendirdi. Bu görevlendirme, Londra merkezli bu firma için büyük bir başarı olarak görülüyor çünkü adli muhasebe ve uyum danışmanlığı konusunda uzmanlaşmış olan FRA, tanınmış hukuk firması Sullivan & Cromwell'i geride bırakmış durumda.

Kripto para sektöründe yaşanan yasal sıkıntılar nedeniyle Binance, Amerika Birleşik Devletleri'nde üç yıl sürecek bir gözetim sürecine tabi tutulacak. Bu süreçte FRA, Binance'in yasalara uygun hareket etmesini sağlamak amacıyla gözlemci olarak atandı. Raporlara göre, bu denetim Binance için oldukça zorlayıcı olacak ve firma kaynaklarının büyük bir bölümünü harcayacak. Gözetin Binance için aynı zamanda yeni pazarlara giriş imkanı da sunacak.

New York merkezli Sullivan & Cromwell, müşterilerine bankacılık düzenlemeleri, dijital varlıklar, ekonomik yaptırımlar ve finansal suçlarla ilgili hizmetler sunuyor. Firma, Şubat 2024'te, FTX'in çöküşünden önce borsa ile çok yakın ilişkiler içinde olduğu iddiasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Son olarak Kasım 2023'te DOJ, Binance ile yapılan savunma anlaşması çerçevesinde, firma üzerindeki soruşturmaları sonlandırma karşılığında borsadan 4 milyar dolar ceza alındığını duyurdu. Binance'in o dönemki CEO'su Changpeng 'CZ' Zhao, CEO'luk görevinden çekilmiş ve 50 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.

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Son Dakika Kripto ABD Adalet Bakanlığı, Binance'in gözetimini Forensic Risk Alliance'a emanet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Adalet Bakanlığı, Binance'in gözetimini Forensic Risk Alliance'a emanet etti - Son Dakika
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