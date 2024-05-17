ABD'deki Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına Yoğun İlgi

Kripto

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları, art arda dört gün boyunca toplam 257 milyon dolarlık net girişle finans dünyasında dikkat çekiyor. Bu süreçte en büyük payı alan BlackRock'ın IBIT fonu ve Fidelity'nin FBTC fonu, yatırımcılar arasında öne çıkmaya devam ediyor.

ABD Bitcoin ETF'leri Yükselişe Devam Ediyor

Son dönemde ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Özellikle Perşembe günü yaşanan 257,34 milyon dolarlık net giriş, bu fonlara olan talebin boyutunu gözler önüne seriyor. Üstelik bu rakam, art arda dördüncü gün devam eden net girişlerin bir parçası.

Söz konusu fonlar arasında en çok ilgiyi, net varlık değeri açısından ikinci sırada yer alan BlackRock'ın IBIT fonu gördü. Tam 94 milyon dolarlık bir giriş yaşayan fon, son üç haftadır durgun bir seyir izlemişti. Fidelity'nin FBTC fonu da 67 milyon dolarla dikkat çekerken, Ark Invest ve 21Shares iş birliğindeki Bitcoin ETF'si 62 milyon dolarlık bir giriş kaydetti.

Bu süreçte en çok merak edilen fonlardan biri de Grayscale'in GBTC'si oldu. Ocak ayından bu yana genellikle net çıkışlarla anılan GBTC, Perşembe günü 4,64 milyon dolarlık bir net girişe imza attı. Valkyrie'nin Bitcoin ETF'si de 18,5 milyon dolarlık bir ilgi gördü. Diğer yandan Bitwise, Franklin Templeton, Invesco ve Galaxy Digital gibi fonlara gelen yatırımlar tek haneli rakamlarda kaldı.

ETF'lere yönelik bu yoğun ilgi, Wall Street'in dev şirketlerinin 13F raporlama dönemine denk geldi. Finans devleri, spot Bitcoin fonlarındaki paylarının beklenenden çok daha yüksek olduğunu açıkladı. Deneyimli ETF analisti Eric Balchunas, IBIT fonunun ilk 13F raporlama sezonunda tam 414 rapor sahibiyle sonuçlandığını ve bunun şaşırtıcı bir rekor olduğunu vurguladı. Balchunas, yeni bir fonun sadece 20 sahibinin olmasının bile nadir görülen bir durum olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Morgan Stanley'in Mart sonu itibarıyla 270 milyon dolarlık bir spot Bitcoin ETF portföyüne sahip olduğu ortaya çıktı. Millennium Management'ın ise beş farklı Bitcoin fonunda toplam 1,94 milyar dolarlık hissesi bulunuyor. Wisconsin Eyaleti Yatırım Kurulu da BlackRock ve Grayscale fonlarında 163 milyon dolarlık varlığa sahip olduğunu duyurdu.

SoSoValue'nun paylaştığı verilere göre ABD'de faaliyet gösteren 11 spot Bitcoin ETF'si, bugüne kadar toplamda 12,40 milyar dolarlık net girişe ulaştı.