ABD'deki Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

ABD'deki Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına Yoğun İlgi

ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonları, dört gün boyunca toplam 257 milyon dolarlık net girişle finans dünyasında dikkat çekti. Bu süreçte en çok ilgiyi gören fonlar, BlackRock'ın IBIT fonu ve Fidelity'nin FBTC fonu oldu. Bu fonlara olan yoğun ilgi, Wall Street'in dev şirketlerinin 13F raporlama dönemine denk geldi. Finans devleri, spot Bitcoin fonlarındaki paylarının beklenenden çok daha yüksek olduğunu açıkladı.

17.05.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları, art arda dört gün boyunca toplam 257 milyon dolarlık net girişle finans dünyasında dikkat çekiyor. Bu süreçte en büyük payı alan BlackRock'ın IBIT fonu ve Fidelity'nin FBTC fonu, yatırımcılar arasında öne çıkmaya devam ediyor.

ABD Bitcoin ETF'leri Yükselişe Devam Ediyor

Son dönemde ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Özellikle Perşembe günü yaşanan 257,34 milyon dolarlık net giriş, bu fonlara olan talebin boyutunu gözler önüne seriyor. Üstelik bu rakam, art arda dördüncü gün devam eden net girişlerin bir parçası.

Söz konusu fonlar arasında en çok ilgiyi, net varlık değeri açısından ikinci sırada yer alan BlackRock'ın IBIT fonu gördü. Tam 94 milyon dolarlık bir giriş yaşayan fon, son üç haftadır durgun bir seyir izlemişti. Fidelity'nin FBTC fonu da 67 milyon dolarla dikkat çekerken, Ark Invest ve 21Shares iş birliğindeki Bitcoin ETF'si 62 milyon dolarlık bir giriş kaydetti.

Bu süreçte en çok merak edilen fonlardan biri de Grayscale'in GBTC'si oldu. Ocak ayından bu yana genellikle net çıkışlarla anılan GBTC, Perşembe günü 4,64 milyon dolarlık bir net girişe imza attı. Valkyrie'nin Bitcoin ETF'si de 18,5 milyon dolarlık bir ilgi gördü. Diğer yandan Bitwise, Franklin Templeton, Invesco ve Galaxy Digital gibi fonlara gelen yatırımlar tek haneli rakamlarda kaldı.

ETF'lere yönelik bu yoğun ilgi, Wall Street'in dev şirketlerinin 13F raporlama dönemine denk geldi. Finans devleri, spot Bitcoin fonlarındaki paylarının beklenenden çok daha yüksek olduğunu açıkladı. Deneyimli ETF analisti Eric Balchunas, IBIT fonunun ilk 13F raporlama sezonunda tam 414 rapor sahibiyle sonuçlandığını ve bunun şaşırtıcı bir rekor olduğunu vurguladı. Balchunas, yeni bir fonun sadece 20 sahibinin olmasının bile nadir görülen bir durum olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Morgan Stanley'in Mart sonu itibarıyla 270 milyon dolarlık bir spot Bitcoin ETF portföyüne sahip olduğu ortaya çıktı. Millennium Management'ın ise beş farklı Bitcoin fonunda toplam 1,94 milyar dolarlık hissesi bulunuyor. Wisconsin Eyaleti Yatırım Kurulu da BlackRock ve Grayscale fonlarında 163 milyon dolarlık varlığa sahip olduğunu duyurdu.

SoSoValue'nun paylaştığı verilere göre ABD'de faaliyet gösteren 11 spot Bitcoin ETF'si, bugüne kadar toplamda 12,40 milyar dolarlık net girişe ulaştı.

Kripto Para, Kripto Borsaları, Bitcoin, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto ABD'deki Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:45:33. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'deki Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement