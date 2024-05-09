ABD Temsilciler Meclisi, Kripto Para Birimleriyle İlgili Tartışmalı Muhasebe Standartlarını Kaldıran Yasa Tasarısını Onayladı

Kripto

ABD Temsilciler Meclisi, kripto para birimleriyle ilgili tartışmalı muhasebe standartlarını kaldıran bir yasa tasarını onayladı. Bu karar, özellikle Cumhuriyetçi üyelerin yoğun desteğiyle gerçekleşti ve yasanın ABD Başkanı Joe Biden tarafından veto edilme ihtimali gündemde. Finans dünyasını yakından ilgilendiren bu gelişme, kripto piyasalarındaki belirsizlikleri de beraberinde getiriyor.

Kripto Regülasyonlarında Dönüm Noktası

ABD Temsilciler Meclisi, kripto para birimlerini saklayan şirketlere yönelik belirli muhasebe standartları getiren ve tartışma yaratan bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bültenini iptal etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısını onayladı.

Oylama, Çarşamba günü yapıldı ve 228 oya karşı 182 oyla sonuçlandı. Oylamada çoğunlukla Cumhuriyetçi Parti üyeleri lehte oy kullanırken, 21 Demokrat üye de tasarıyı destekledi.

2022 yılında ilk kez yayımlanan ve geçtiğimiz yıl bankaların dijital varlıkları korumasını zorlaştırabilecek endişeleri gündeme getiren bu bülten, kripto para saklama hizmeti veren firmaların, müşterilerine ait kripto varlıkları bilançolarında borç olarak göstermelerini zorunlu kılıyordu.

Tasarının yasalaşma ihtimali henüz belirsizken, Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada, Başkan Joe Biden'ın tasarıyı veto edeceği belirtildi. Beyaz Saray açıklamasında, "SEC'in kripto varlıklar için etkili bir düzenleyici çerçeve oluşturma kapasitesinin kısıtlanmasının finansal istikrarsızlığa ve piyasa belirsizliğine yol açacağı" ifade edildi.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry, tasarının bankaların büyük miktarda sermaye ve likidite yüklenmelerini gerektirdiğini belirterek, bu durumun finans kuruluşlarını müşterilerinin dijital varlıklarını saklamaktan alıkoyduğunu söyledi.

Tasarının bir diğer destekçisi Mike Flood ise bültenin bankaların saklama uygulamalarını altüst ettiğini ve onları piyasadan uzaklaştırdığını dile getirdi.

Buna karşın, komitenin önde gelen Demokrat üyesi Maxine Waters, tasarının SEC'i zayıflatma girişimi olduğunu öne sürdü. Waters, tasarının gereğinden fazla ağır bir müdahale olduğunu ve SAB 121'in şeffaflık sağladığını, dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, bu kararın kabul edilmesi halinde SEC'in benzer kılavuzlar yayınlamasının önünün kesileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Önümüzdeki süreçte, tasarı Senato Bankacılık Komitesine sevk edilecek ve ardından Senato Genel Kurulu'nda oylanacak. Senatör Cynthia Lummis tarafından Senato'ya sunulan benzer bir tasarının da bulunması, sürecin işleyişine dair önemli bir gösterge olarak görülüyor.

Son olarak Dijital Ticaret Odası'nın politika başkan yardımcısı Cody Carbone, tasarının Senato'dan geçeceğine dair umudunu dile getirdi ve bu tasarının iki partinin de desteğini alabileceğini belirtti. Carbone, milletvekillerinin yaz tatilinden önce bir komite ve genel kurul oylaması yapabileceğini de ekledi.