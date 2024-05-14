ABD Senatörleri, ABD'nin Kripto Yaklaşımını Sorguluyor - Son Dakika
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ABD Senatörleri, ABD'nin Kripto Yaklaşımını Sorguluyor

ABD Senatörleri Cynthia Lummis ve Ron Wyden, Adalet Bakanlığı'nın kripto para karıştırıcılarına yönelik tutumunu eleştirdi. Senatörler, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın yaklaşımının, yazılım geliştiricileri üzerinde yasalara ve "İlk Değişiklik" haklarına aykırı olabilecek etkiler yarattığına dikkat çekti.

14.05.2024 10:33
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ABD Senatörleri Cynthia Lummis ve Ron Wyden, Adalet Bakanlığı'nın kripto para karıştırıcılarına yönelik tutumunu eleştirdi. Senatörler, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın yaklaşımının, yazılım geliştiricileri üzerinde yasalara ve "İlk Değişiklik" haklarına aykırı olabilecek etkiler yarattığına dikkat çekti.

ABD Senatörleri, ABD'nin Kripto Yaklaşımını Sorguluyor

ABD'deki iki Senatör, Adalet Bakanlığı'nın kripto para karıştırma servislerine uyguladığı politikalara sert tepki gösterdi. Cumhuriyetçi Cynthia Lummis ve Demokrat Ron Wyden, Adalet Bakanı Merrick Garland'a bir mektup göndererek, ABD Adalet Bakanlığı'nın kripto para transfer servisleri tanımını genişletmesine duydukları derin endişeyi ifade ettiler.

Wyden, Bakanlık tarafından yapılan yorumların, yazılım geliştiricilerinin, yazılımları kötüye kullanılsa bile sadece kod yazdıkları ve yayınladıkları için suçlanmaları anlamına geldiğini belirtti. Bu durumun onlarca yıl önce belirlenmiş yasalarla ve temel "İlk Değişiklik" haklarıyla çeliştiğini vurguladı.

Adalet Bakanlığı, yakın zamanda Samourai Wallet ve Tornado Cash adı verilen iki kripto karıştırıcıyı lisanssız para transfer işlemi yapmakla suçladı. Wyden ve Lummis, Bakanlığın bu hareketini, "Banka Gizlilik Yasası'na" atıfta bulunarak eleştirdi. FinCEN'in tanımına göre, bir "para aktarım hizmetinin" para, fon veya değer kabul etmesi gerektiğini ancak gözden kaçan kripto servis sağlayıcılarının hiçbir zaman kullanıcıların varlıklarını kabul etmediğini belirttiler.

Geçtiğimiz aylarda Samourai Wallet'ın kurucularına yönelik suçlamalar ve Tornado Cash'e karşı açılan dava, Adalet Bakanlığı'nın genişlemesi olarak görüldü. Samourai Wallet'ın kurucularının yasadışı yollarla 2 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiği ve yasadışı yerlerde 100 milyon dolardan fazla kara para aklama işlemine yardımcı oldukları iddia edildi.

Lummis ise, Biden yönetiminin FinCEN'in yorumunu değiştirmesinin, Amerikan girişimciliğinin temellerine zarar verdiğini ve bu değişikliğin yasalara aykırı olduğunu belirtti. Lummis ayrıca, bir cüzdan yazılımının, bir banka soygunundan sonra kullanılan kaçış aracından daha fazla sorumlu tutulamayacağını ifade etti.

Son olarak kripto para birimleriyle ilgili gruplar olan Coin Center gibi kuruluşlar da ABD Adalet Bakanlığı'nın gözetim altında olmayan cüzdan geliştiricilerini para transferi servisleri olarak sınıflandırmasına karşı çıkarak, bunun yasanın aşırı bir yorumu olduğunu savundular.

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