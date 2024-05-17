Kripto Sektörüne SEC Darbesi Kongre Engeline Takıldı - Son Dakika
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Kripto Sektörüne SEC Darbesi Kongre Engeline Takıldı

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, kripto para saklama hizmetleri sunan şirketlere belirli muhasebe kuralları getiren Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) düzenlemesini iptal eden bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, şimdi Başkan Joe Biden'ın masasına geldi.

17.05.2024 00:26
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Kripto para saklama hizmetleri sunan firmalara yönelik muhasebe standartlarını belirleyen SEC bülteni, ABD Senatosu tarafından iptal edildi.

Kripto Sektörüne SEC Darbesi Kongre Engeline Takıldı

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, kripto para saklama hizmetleri sunan şirketlere belirli muhasebe kuralları getiren Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) düzenlemesini iptal eden bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, şimdi Başkan Joe Biden'ın masasına geldi.

Senato'da 60'a karşı 38 oyla geçen tasarı, başkanlık vetosunu aşmak için gerekli olan üçte ikilik çoğunluğa ulaşamadı. New York'tan Chuck Schumer ve Cory Booker ile Montana'dan Jon Tester gibi birçok Demokrat senatör tasarıya destek verdi.

Geçen hafta, aynı tasarı Temsilciler Meclisi'nde de 228'e karşı 182 oyla kabul edilmiş, 21 Demokrat üyenin desteğiyle onaylanmıştı. Tasarı için her iki meclisteki oranlar da başkanlık vetosunu geçersiz kılmak için yeterli olmadı.

SEC'in SAB 121 olarak bilinen ve ilk olarak 2022 yılında yayımlanan personel muhasebe bülteni, kripto saklama hizmeti veren şirketlerin, müşterilerinin kripto varlıklarını bilançolarında yükümlülük olarak göstermelerini zorunlu kılıyordu. Bu durum, özellikle bankaların dijital varlıkları koruma yeteneklerini kısıtlayabileceği endişelerine yol açmıştı.

Beyaz Saray geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Başkan Biden'ın tasarıyı reddedeceğini açıkladı. Açıklamada, SEC'in kripto varlıklar için etkin bir finansal düzenleme çerçevesi oluşturma yeteneğinin sınırlandırılmasının, ciddi finansal istikrarsızlıklara ve piyasa belirsizliklerine neden olabileceği vurgulandı.

Dijital Ticaret Odası'ndan Cody Carbone, olası bir vetonun "saçma" olacağını belirterek, Başkan Biden'ın bu kararı iki partili bir destek olarak değerlendirmesini umduğunu ifade etti.

Senatör Elizabeth Warren ise oylama öncesinde yaptığı açıklamada, kripto varlıkların benzersiz riskler barındırdığını ve SAB 121'in bu risklerin nasıl ele alınacağına dair netlik sağladığını vurguladı.

Kongre İnceleme Yasası (CRA) kapsamında yapılan bir değerlendirme, SEC'in bülteninin bir kural olarak kabul edilebileceğini ve bu nedenle yeniden yayınlanabileceğini ortaya koydu. Ancak SEC, bültenin bir kural olmadığını ve CRA'nın kapsamına girmediğini savundu.

Son olarak Blockchain Association'dan Ron Hammond, tasarının reddedilmesinin "garanti" olduğunu ve bu vetoyu geçersiz kılmak için gereken üçte ikilik çoğunluğa ulaşmanın zor olacağını belirtti.

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