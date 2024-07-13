Abra Valkyrie'nin kripto tröstlerini satın aldı - Son Dakika
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Abra Valkyrie'nin kripto tröstlerini satın aldı

Abra Valkyrie\'nin kripto tröstlerini satın aldı

Kripto ticaret platformu Abra, ABD'deki lisans sorunlarına rağmen Valkyrie Investments'tan önemli kripto tröstlerini satın aldı. Bu alım, Tron ve Zilliqa gibi değerli tröstleri içeriyor ve Abra'nın pazar konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

13.07.2024 21:08
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Kripto ticaret platformu Abra, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lisans sorunlarına rağmen stratejik bir hamle yaparak Valkyrie Investments'tan önemli kripto tröstlerini satın aldı. Bu satın alma, Tron ve Zilliqa gibi değerli tröstleri kapsıyor ve Abra'nın pazar konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Abra Kripto Pazarındaki Gücünü Artırıyor

Kripto para sektöründe faaliyet gösteren Abra, son dönemde yaşadığı yasal sorunlara rağmen dikkat çekici bir adım attı. Şirket, ABD'nin çeyreğinden fazla eyaletinde düzenleyici kurumlarla yaşadığı anlaşmazlıkların hemen sonrasında Valkyrie Investments'a ait bazı özel kripto tröstlerini satın aldı.

Abra Capital Management'ın Mayıs ayında gerçekleştirdiği bu alım, kısa bir süre önce açıklandı ve sektörde yankı uyandırdı. Şirketin varlık yönetimi başkanı Marissa Kim, konu hakkında yaptığı satın alınan varlıklar arasında Blockchain şirketi Tron ve Zilliqa tröstlerinin yanı sıra henüz piyasaya sunulmamış bazı tröstlerin de bulunduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Zilliqa Trust'ın 21,3 milyon dolarlık, Tron tröstünün ise 50 milyon dolarlık varlık satışı gerçekleştirdiği biliniyor. Bununla birlikte Abra ile Valkyrie arasındaki bu son anlaşmanın finansal detayları paylaşılmadı.

Kim, bu stratejik hamlenin Abra'nın mevcut ürün yelpazesini genişleterek yeni yatırımcı kitlelerine ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Aynı zamanda Kim, piyasa koşullarına bağlı olarak bazı tröstlerin ilerleyen dönemlerde halka arz edilebileceğini de sözlerine ekledi.

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Son Dakika Kripto Para Abra Valkyrie'nin kripto tröstlerini satın aldı - Son Dakika

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