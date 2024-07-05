Analistlerden Bitcoin'in yaz dönemi açıklaması - Son Dakika
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Analistlerden Bitcoin'in yaz dönemi açıklaması

Analistlerden Bitcoin\'in yaz dönemi açıklaması

Yaz tatiliyle birlikte kurumsal yatırımcıların piyasalardan çekilmesi Bitcoin likiditesini olumsuz etkiliyor. Analistlere göre yaz aylarında yaşanan durgunluk ve fon yöneticilerinin tatil moduna geçmesi satış baskısını artırıyor.

05.07.2024 16:52
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Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte, kurumsal yatırımcıların piyasalardan çekilmesi Bitcoin likiditesini olumsuz yönde etkiliyor. Bitfinex analistlerine göre fon yöneticilerinin tatil moduna geçmesi satış baskısını artırıyor ve piyasayı zor bir duruma sokuyor.

Bitcoin Piyasasında Yaz Dönemi

Kripto para borsası Bitfinex'in analistleri, yaz aylarında yaşanan durgunluğun Bitcoin piyasasını etkilediğini açıkladı. Analistler tarafından yapılan açıklamada kurumsal yatırımcıların tatil sezonu nedeniyle piyasadan çekilmesinin, Bitcoin üzerindeki satış baskısını artırdığı ve likiditeyi düşürdüğü belirtildi.

Uzmanlar, uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin de son dönemde kâr realizasyonuna gittiğine dikkat çekti. Uzmanlar raporlarında 3-4 yıldır elinde Bitcoin bulunduran yatırımcıların bile riskten kaçınma eğiliminde olduğunu dile getirdi. Bu durumun arkasında Almanya hükümetinin Bitcoin satışları, Mt. Gox kaynaklı satışlar ve genel piyasa güvensizliği gibi faktörler olabileceği ifade edildi.

Bitget'in baş analisti Ryan Lee, Bitcoin'in son zamanlardaki zayıf performansını değerlendirirken ilginç bir noktaya temas etti. Lee, Alman hükümetinin el koyduğu Bitcoin'leri çeşitli borsalara aktarmasının ve Mt. Gox'un soğuk cüzdan hareketlerinin piyasa likiditesini olumsuz etkilediğini vurguladı. Bu gelişmelerin, piyasadaki olası satış baskısını artırdığını belirtti.

Lee ayrıca, Bitcoin fiyatlarının bazı madencilik ekipmanlarının maliyetinin altına düşmesiyle ilginç bir trende işaret etti. Bu durumun, madencileri satış yapmak yerine ellerindeki Bitcoin'leri tutmaya yönelttiğini ve böylece madenci kaynaklı olası bir satış baskısının azaldığını ifade etti.

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Son Dakika Kripto Analistlerden Bitcoin'in yaz dönemi açıklaması - Son Dakika

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